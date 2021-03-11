«Советский Сахалин» – ваша газета. Продолжается подписка на апрель – июнь 2021 года

Во всех почтовых отделениях связи продолжается подписка на газету «Советский Сахалин» на апрель – июнь 2021 года.

Стоимость подписки на три месяца – с апреля по июнь – для всех категорий населения (индекс П5091) составляет 425 рублей 67 копеек, на один месяц – 141 рубль 89 копеек.

Для участников Великой Отечественной войны предусмотрена скидка. Им подписной абонемент на три месяца обойдется в 395 рублей 67 копеек, на один месяц – в 131 рубль 89 копеек. Ветеранский индекс – П5097.

Предприятия и организации могут оформить подписку на газету с доставкой в офис в подписном агентстве ООО «Урал-Пресс Дальний Восток». Контактный телефон (4242) 33-40-90.

Дни выхода газеты – вторник (с московской газетой «Новый вторник», по ее графику) и пятница (с недельной телепрограммой).

На сайте Почты России podpiska.pochta.ru также продолжается онлайн-подписка на газету «Советский Сахалин».

Желающие могут оформить подписку и в самой редакции. В этом случае комплект издания обойдется дешевле – выпадут почтовые расходы. Но газету нужно будет забирать самим в офисе редакции (г. Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, 154, оф. 301 и 302. Тел. 43-20-67).