Углегорский район слегка ослабил транспортную блокаду. На борьбу с последствиями сильного ливня выходят даже пожарные машины

В Углегорском районе частично открыли движение по заблокированным участкам дорог: от райцентра до сёл Поречье, Ольшанка и Орлово в южной части МО, и от Углегорска до села Бошняково в северной части.

По сообщению мэрии, сегодня проезд возможен только для личного транспорта, с завтрашнего дня возобновится автобусное сообщение.

Весь день идёт восстановление энергоснабжение. На территории района с 22 июля объявлена чрезвычайная ситуация в связи с сильными ливнями. Из-за них затопило населённые пункты, начали сходить оползни с сопок. Самый большой объём грязевых масс – вблизи Поречья и Бошняково.

Для борьбы со стихией к пострадавшим доставили 10 тепловых пушек и 5 мотопомп из областного резерва. На дороги вышла спецтехника.

К зданию центральной районной больницы подогнали пожарную машину чтобы откачивать воду из подвалов.

В Шахтерске, Углегорске и селе Поречье открылись пункты временного размещения граждан.

По сведениям областного агентства по делам ГО и ЧС, в Углегорском районе затопленными оказались около 30 частных и 10 многоквартирных домов.

Помимо городской больницы залило баню в райцентре. При необходимости региональные власти обещают выделить дополнительные силы и тепловые пушки. Начинается работа по подсчёту ущерба жителям пострадавших домов и выплате им ущерба.

Сергей Рябов.

Фото с телеграм-канала Агентства по делам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Сахалинской области.