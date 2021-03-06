Падаем, братцы!

И снова о скользких дорогах и тротуарах в Южно-Сахалинске. Давно не было такого безобразия.

Во вторник, 2 марта, пришлось прогуляться по отрезку ул. Ленина между ул. Пограничной и Емельянова, по четной стороне. По тротуару только что прошел маленький трактор с ножом, зачистив дорожку до льда. Лучше бы он вообще не трогал снежное покрытие!

Люди, ступив на ледяной тротуар, ругались. Шли по нему, почти не отрывая ног от тверди, но все равно падали. Около автобусной остановки мы втроем – девушка, парень и я – поднимали пожилую женщину, которая упала на спину так, что меховая шапка отлетела в сторону, и слышно было, как голова стукнулась о лед.

Подняли женщину мы с трудом. Предложили вызвать «скорую», но пострадавшая отказалась. Она посидела немного на скамейке в автобусном павильоне, потом, пошатываясь, побрела к ближайшим домам. Вполне вероятно, что «скорую» ей пришлось-таки вызывать, но только уже из дому.

Так нельзя. Люди должны чувствовать себя безопасно на городских улицах.

Надежда ОЖИГОВА, г. Южно-Сахалинск.