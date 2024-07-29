Специалисты-онкологи из ведущих центров страны показали коллегам самые передовые методы

Региональная онкологическая служба на днях отметила юбилей – исполнилось 75 лет с момента её создания. По такому случаю в областном центре прошла двухдневная научно-практическая конференция «Заря Востока».

Для обмена опытом на Сахалин приехали ведущие специалисты-онкологи из Новосибирска, Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, дальневосточных регионов. Программа была весьма насыщенной. Теория перемежалась с практикой: участники подробно рассмотрели актуальные вопросы диагностики, лечения и реабилитации пациентов с онкопатологиями, а в практической части прошло несколько мастер-классов. В частности, проведены операции по удалению опухолей органов мочеполовой системы и желудочно-кишечного тракта.

По словам главного врача регионального онкологического диспансера Сергея Старцева, на Сахалине, благодаря участию главы региона Валерия Лимаренко, медицина вышла на передовые рубежи:

– В островном онкодиспансере применяются все виды современного лечения, налажено взаимодействие с федеральными центрами, на регулярной основе проводится обмен опытом и мастер-классы по применению передовых методик. По сложным клиническим случаям проходят активные обсуждения тактики лечения. В онкологии многое зависит от лекарственной терапии. В островном регионе на это направление выделяется более 200 млн рублей в год. Что позволяет добиваться хороших результатов лечения…

Заведующий онкоурологическим отделением Илья Белов сообщил, что основным путём при удалении отдельных видов опухолей стал лапароскопический доступ, позволяющий избежать разрезов. Таких операций становится всё больше.

– Нам всегда есть чему поучиться у специалистов крупных центров. Современная медицина работает по единым стандартам, так что удалённость острова не является ограничивающим фактором в лечении, – отметил он.

Всё, что происходило во время мастер-классов в операционных, транслировалось в режиме реального времени, за ходом операций внимательно наблюдали коллеги в регионах Дальнего Востока и Сибири.

В региональном минздраве сообщили, что подобные конференции проводятся ежегодно. Нынешняя – 25-я по счёту. Также в системе проводятся и мастер-классы разного уровня. В августе планируется провести ряд мастер-классов по онкоурологии.

Владимир СЛАВИН.