Водородный транспорт получает постоянную прописку на Сахалине

Вот и свершилось! Загадочный водоробус, о котором много говорилось в последние годы, уже на Сахалине.

Чудо-техника при первом рассмотрении ничем особенным не выделяется – классический небольшой автобус для перевозки пассажиров по городским маршрутам. Но, по сути, это минизавод на колесах, способный получать водород из природного газа метана и в дальнейшем использовать его как топливо. Причем, что принципиально важно, для получения энергии не используется процесс горения, а стало быть, нет и чудовищных выхлопов с гарью и копотью.

Как объяснил журналисту «Советского Сахалина» и.о. министра энергетики региона Дмитрий Куварин, производитель – группа ГАЗ – разработал два варианта водоробуса. В данном случае представлена переходная, гибридная модель. Одной заправки машине хватает на пробег в 350 км. До тех пор, пока нет заправочной инфраструктуры, как раз такой переходный вариант оптимален. А в дальнейшем машину можно будет оборудовать водородным баком и заправлять её чистым водородом.

– Какие планы по внедрению водоробусов в действующую систему общественного транспорта? Пока основной упор делается на газомоторную технику. Водородный образец опытный, нужно понять, как он будет работать в сахалинских условиях. Тестирование, обкатка будет проходить в Южно-Сахалинске, скорее всего на существующей маршрутной сети, – говорит Дмитрий Куварин.

Впрочем, водоробус – лишь один из экспонатов выставки под открытым небом, проходящей 26 июня у здания правительства Сахалинской области по случаю открытия Дальневосточного форума экологичного транспорта. У посетителей, интересующихся техническими новинками, буквально глаза разбегались от разных интересностей. Здесь представлено более двух десятков единиц газомоторной, водородной, электрической, комбинированной (гибридной) техники, то есть транспорт со всеми видами альтернативных движителей. Что немаловажно, многие образцы успешно протестированы и уже вовсю эксплуатируются на Сахалине. Это автобусы, легковой и грузовой транспорт, дорожная и коммунальная техника.

Между прочим, по официальным данным на 1 января 5560 единиц сахалинской техники переведено на природный газ. Пошагово, системно решается вопрос с созданием сети газовых заправок: две строятся и достигнута договоренность с газовиками о поставке трех мобильных заправщиков, которые прибудут на остров уже в этом году.

Как показывает себя в суровых климатических условиях такая альтернативная техника? На взгляд Алексея, эксперта компании ООО «БАС-ДВ» представительства китайской компании Yutong в ДВФО, никаких проблем не возникает. Система технического обслуживания в регионе отлажена. Автобусы компании без особых трудностей выполняют рейсы и в сложных дорожных условиях, например в Шахтерск. Сколько времени требуется для переквалификации водителя? Ему достаточно для ознакомления с техникой 30-40 минут, и он будет понимать, что, где и как работает.

– На выставке представлена небольшая часть продукции компании. Это газовые городской и туристический автобусы среднего класса. Класс определяется по размерам автобуса, по вместимости. Для заправки используется компримированный природный газ. Но инженерная мысль не стоит на месте, скоро появятся новинки – гибридный дизель либо газ. Техника сможет работать как на электричестве, так и на дизельном топливе.

Глава региона Валерий Лимаренко выкроил в своем плотном рабочем графике время для знакомства с выставкой и прокомментировал увиденное.

– В ближайшие 2 – 3 года все автобусы в области будут переведены на газ. Мало того, в течение двух лет на газомоторное топливо перейдет и вся коммунальная техника, работающая на наших дорогах и во дворах. Проводится большая работа по развитию электротранспорта. Юг области полностью обеспечен зарядками для них, и в пересчете на единицы техники на одного жителя, регион по абсолютному числу таких заправок на втором месте после Москвы.

Строим пилотную водородную заправку. В СКБ САМИ, расположенном на ул. Горького в Южно-Сахалинске, совместно с МФТИ, университетом им. Баумана, Росатомом создается полигон по проведению серий экспериментов по использованию водорода. В этой работе поучаствуют связисты, МЧС, энергетики, специалисты коммунального хозяйства…

Фактически Сахалин – дальневосточный водородный кластер. Далее на водородное топливо перейдут железнодорожные локомотивы, беспилотники… Водородная школа в СахГУ – это передовая инженерная школа, она финансируется по линии министерства науки и высшего образования РФ. Это важное научное и техническое направление. И вся эта работа проводится ради того, чтобы людям было комфортно жить на островах.

К слову

Водоробус «ГАЗель City», о котором говорится в публикации, разработан на базе автобуса малого класса, серийно выпускаемого на Горьковском автомобильном заводе. Он рассчитан на перевозку 22 пассажиров. В модели учтены требования программы «Доступная среда», в том числе удобство входа и выхода для маломобильных пассажиров. У микроавтобуса низкий уровень пола, накопительная площадка расположена в центральной части салона, двойная дверь широкая, оснащена электроприводом. Пневматическая подвеска даёт возможность дополнительно понизить пол до уровня бордюра. Имеется откидная аппарель для въезда инвалидной или детской коляски в салон.

Николай ПИТЕРСКИЙ.

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