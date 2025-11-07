Стало известно имя нового руководителя управления МВД по Сахалинской области

На эту должность назначен Владимир Арбузов.

Указ № 814 Президента РФ о назначении полковника полиции Владимира Арбузова датирован 5 ноября.

Как сообщили в региональном управлении МВД, порядок таков: после подписания указа назначенного руководителя должен представить министр МВД. Это произойдет ориентировочно 12 – 13 ноября. После чего новый руководитель приступает к исполнению обязанностей.

Владимир Арбузов – уроженец Якутска Якутской АССР, 1974 года рождения.

Образование высшее: в 1996-м окончил высшую школу МВД России в Хабаровске по специальности «Юриспруденция».

В 1996 году приступил к работе в должности оперуполномоченного межрайонного отдела по борьбе с экономическими преступлениями при МВД по Республике Саха (Якутия). С 1998 года занимал различные руководящие должности в подразделении по борьбе с экономическими преступлениями.

С 2012 по 2016 годы руководил полицией Якутска в должности замначальника управления – начальника полиции МУ МВД России «Якутское».

В марте 2016-го был назначен начальником управления по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции МВД по Республике Саха (Якутия).

Приказом министра внутренних дел РФ генерала полиции РФ В. Колокольцева в мае 2021-го назначен на должность заместителя министра – начальника полиции МВД по Республике Саха (Якутия).

За годы службы отмечен наградами: медалями «За отличие в охране общественного порядка»,

«За безупречную службу в МВД России», «За отличие в службе» 1, 2, 3 степени, нагрудными знаками «За отличную службу в МВД», «Лучший сотрудник криминальной милиции».

Владимир Арбузов женат, воспитывает двух сыновей.

Владимир СЛАВИН.