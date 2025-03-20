Четверг, 20 марта, 2025
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Старшеклассники Поронайского района выбрали депутатов собрания школьников и кандидатов на пост юного мэра

Фото: Поронайский вестник.

Проект «Наш выбор – будущее России» проходит уже третий раз, помогая ребятам познакомиться с основами местного самоуправления. Школьники активно участвовали в организации и проведении процедуры, копирующей настоящие выборы с избирательной комиссией и подсчётом голосов. Каждый кандидат представил портфолио личных достижений в учёбе, спорте, творчестве и волонтерстве.

– У меня есть идеи, которые помогут улучшить учебный процесс и атмосферу в школе. Для этого и решил выдвинуть свою кандидатуру на роль школьного депутата. Думаю, узнать мнения и идеи одноклассников и представить их на собраниях, – рассказал ученик школы села Восток Егор Раков. –  Надеюсь увидеть, как работают наши депутаты, как они взаимодействуют с жителями района и какие инициативы реализуют для улучшения жизни в округе.

Кандидаты в мэры должны подготовить проекты развития района. Победитель конкурса получит портфель юного мэра, направление на «бюджетку» в любой вуз Дальнего Востока или Сибири с последующим трудоустройством в администрацию или одно из подведомственных учреждений. Имя победителя станет известно в День местного самоуправления.

Анастасия КАРАМУШКИНА.

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