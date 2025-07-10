Залив Десантников появился в Охотском море

Он находится у острова Шумшу и назван в честь героев Курильской операции. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.

Инициатива присвоения имени заливу исходила от депутатов Сахалинской областной думы, которые активно работают над сохранением исторической памяти.

Новое название увековечивает память о героической Курильской десантной операции 1945 года, завершившей разгром Японии во Второй мировой войне. Именно в этом районе, у побережья острова Шумшу, советские войска захватили оборонительный форпост Квантунской армии. Операция стала последней крупной битвой войны и символизировала мужество и самоотверженность русских солдат.