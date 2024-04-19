Суд откладывает рассмотрение дела холмской гостиницы «Чайка»

Гостиница «Чайка» многие годы была одной из местных достопримечательностей в портовом городе Холмске. Решение перепрофилировать здание с номерным фондом под детскую поликлинику выглядело несколько странным. Еще более странно закончилась история с покупкой здания, которая вылилась в уголовное дело. Его фигуранты – бывший министр здравоохранения области Алексей Пак (возглавлял министерство с 2016 по 2019 г. г.) и экс-главный врач Холмской районной больницы Светлана Мищенко. В действиях обоих фигурантов следователи усмотрели нарушение нескольких пунктов статьи 286 Уголовного Кодекса РФ, речь идёт о превышении должностных полномочий.



Купили гостиницу, чтобы лечить детей

«Советский Сахалин» уже рассказывал о перипетиях этой истории в публикациях «Чайка» бескрылая» (22 июня 2021 г.); «Чайка» своё отлетала» (12 июля 2022 г. ); «Благие намерения за казённый счёт» (17 ноября 2022 г.) и «Два уголовных дела по одной холмской «Чайке» (17 ноября 2023 года).

Как следует из материалов дела, в 2017 году, Мищенко решила приобрести здание гостиницы «Чайка» чтобы впоследствии, после капитального ремонта, разместить в нем детскую поликлинику, весьма необходимую городу.

С этим согласился тогдашний министр здравоохранения области Пак, подписал соответствующие документы. Из бюджета на приобретение «Чайки» потратили 50 млн. рублей. Здание 1964 года постройки перешло к медикам в весьма приличном состоянии. Стены не обветшали, внутри оставались мебель, новые окна и двери, кафе с оборудованием. Нужно было только довести бывшую гостиницу до ума, чтобы строение соответствовало тем требованиям, которые предъявляются к медучреждениям.

Холмск ждал второй жизни «Чайки»

Холмчане ожидали, что необходимый ремонт начнётся в 2018 году. Но процесс застопорился. Когда он возобновится – чёткого ответа никто дать не мог. Хотя родителям малышей хотелось знать, когда врачи будут принимать их детей в более подходящих условиях. А старожилы ждали, что здание, радовавшее глаз не одного поколения холмчан, обретёт вторую жизнь.

Пока суть да дело, в пустующую «Чайку» стали заглядывать местные бомжи и подростки. Не зря говорят – природа не терпит пустоты… Из номеров стала пропадать мебель. Стёкол в рамах становилось всё меньше. Больничная администрация решила обшить окна металлопрофилем, оборудовала здание гостиницы сигнализацией. Но это особо не помогло – «набеги» продолжались.

Тогда в конце 2018 года поставили пост круглосуточной охраны. Попутно выяснилось, что деньги на ремонт найти проблематично, поскольку покупка «Чайки» была незапланированной. Тем не менее руководство холмской больницы заявило, что займётся всеми возникшими проблемами в 2019 году, подготовив для этого всю необходимую документацию.

Гостиницу решили снести

Но этого не случилось. Региональный минстрой озвучил результаты проведённой экспертизы – здание «Чайки» несейсмоустойчиво, а значит размещать там детскую поликлинику просто опасно. Финансовые расчёты привели к выводу – смена профиля бывшей гостиницы в Холмске будет весьма затратным, и средств на это в казне областного здравоохранения не предвидится.

А как же новая детская поликлиника, о необходимости которой для горожан столько говорилось на всех уровнях? Оказалось, в Холмске планируется строительство единого поликлинического комплекса, где разместится и лечебное учреждение для детей. Следовательно, для этих целей подпорченное вандалами здание «Чайки» не подойдёт, нужно передать его в ведение холмской мэрии.

Однако местные власти принять его не спешили. Строение, когда-то украшавшее облик портового города, стало его уродовать и оказалось никому не нужным. В таком зависшем состоянии, когда одни его содержать не могут, а другие не хотят, оно пребывало до той поры, пока не провели очередную экспертизу. Она показала, что объект доведен до аварийного состояния, поэтому выход один – снести. За бюджетные средства.

Ни здания, ни денег, ни суда…

В октябре 2022 года на участок заехала техника, и цементная пыль от разрушаемых конструкций «Чайки» накрыла близлежащие дома. Все работы по демонтажу, согласно документов аукциона, обошлись бюджету в сумму почти 17 млн рублей. А ведь здание могло бы ещё послужить городу, не доведи его до такого состояния покупатели…

Следствие пришло к выводу: Светлана Мищенко знала, что постройка не отвечает требованиям, предъявляемым медицинским учреждениям. Однако отправила в адрес региональных властей пакет документов со сведениями о пригодности здания для безопасной эксплуатации и переоборудования его в детскую поликлинику. Понятно, министр тоже мог и должен был подвергнуть сомнению эту сделку. Но не сделал этого. В итоге казне Сахалинской области причинен ущерб на сумму более 61 миллиона рублей.

За совершение подобного преступления закон предусматривает максимальное наказание – до 10 лет лишения свободы и лишение права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до 3 лет.

Уголовные дела слушаются с конца прошлого года: дело Светланы Мищенко – в Холмске, Алексея Пака – в Южно-Сахалинске. Но ни одного рассмотрения по существу еще не было. Как гласит информация на сайтах обоих судов, в судебном процессе либо объявляется перерыв, либо намеченное на очередную дату заседание откладывается. По делу Пака так было 13 раз, очередное заседание назначено на 16 мая. В процессе по делу Мищенко слушание переносится уже 11 раз.

Невозможно представить, что кто-то из них купил бы лично себе за за 50 млн рублей крепкий дом, оставил его на разграбление и в итоге отдал под снос – опять заплатив и за это миллионы. Кровные заработанные счет любят. Как показывает практика, бюджетные деньги, к сожалению, не всегда.

Евгений АВЕРИН.