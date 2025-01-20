Сюрприз из архивов прошлого. Эксклюзивный номер «Советского Сахалина» для пассажиров «Авроры»

На прошлой неделе пассажиров рейсов авиакомпании «Аврора» ожидал сюрприз – специальный выпуск газеты «Советский Сахалин», посвящённый 95-летию открытия воздушного сообщения на остров с материковой части страны.

В этом номере есть газетная страница, увидевшая свет в 1930 году!

В сахалинских архивах сохранились не все выпуски печатного издания первой половины прошлого века. Тем не менее журналистам всё же удалось найти этот номер в Москве, в государственной библиотеке. И спустя 95 лет мы получили возможность его прочитать.

– Полоса «Советского Сахалина» от 1930 года очаровательна своей стилистикой и подробностями. Прочитал с большим удовольствием. Такие публикации, мне кажется, очень полезны – они передают атмосферу того времени и образ мысли людей той поры, сближая временные пласты нашей истории, – написал сахалинец, ныне известный российский журналист Тимофей Кузнецов.

Вы, конечно, спросите, а где можно увидеть эту страницу из номера за 1930 год?

Редакция «Советского Сахалина» вступила в свой юбилейный год. В мае газете, летописцу истории области, исполняется 100 лет. Мы будем вспоминать и печатать много чего интересного. Наших читателей тоже ожидают сюрпризы. В том числе и публикация из этого номера, которую посчастливилось увидеть пассажирам авиакомпании «Аврора».

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