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РФ не закрывает японские центры, а прекращает связанные меморандумы

Решение Москвы по работе японских центров не подразумевает их закрытия, оно означает прекращение действия двусторонних меморандумов по содействию проводимым в РФ реформам. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил ряд экспертов, пожелавших остаться неназванными.

“Речь идет не о прекращении деятельности японских центров, которые являются российскими юрлицами, но финансируются правительством Японии, а о прекращении применения российско-японских межправительственных меморандумов о создании и деятельности на территории России японских центров по техническому содействию проводимым реформам”, – отмечают они.

По мнению специалистов, договоренности о меморандумах были достигнуты в свое время на основе понимания, что реформы в России, такие как демократизация и построение рыночной экономики, “имеют решающее значение для установления отношений созидательного партнерства между Россией и Японией”, а “японское содействие” этим реформам “является полезным и эффективным”. Однако реализуемые с февраля 2022 года масштабные недружественные меры Японии, включая санкции против российских граждан и секторов российской экономики “идут вразрез с духом и буквой меморандумов”.

“В условиях антироссийской политики Токио и современной ситуации в целом очевидно, что цели и задачи этих документов исчерпаны, а сами они утратили актуальность”, – подчеркивают эксперты.

Ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин распорядился прекратить применение межправительственных российско-японских меморандумов, посвященных деятельности японских центров по техническому содействию проводимым в России реформам. Соответствующий документ был опубликован 17 января.

Речь идет о меморандумах, подписанных в Токио в сентябре 2000 года и во Владивостоке в июне 2003 года. Они регулировали создание и функционирование указанных центров на территории РФ.

/ТАСС/.

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