Выходить из дома можно, только осторожно… Новый поворот в деле экс-мэра Корсакова Александра Ивашова

С 21 февраля с.г. он находился под домашним арестом по вердикту южно-сахалинского городского суда, срок истекал 18 июня. Теперь Фемида решила переменить нахождение дома на запрет определённых действий – фактически, на подписку о невыезде, сообщили в пресс-службе областного суда.

Это означает, что подследственный может отлучаться из дома, но не может выезжать за пределы своего города, общаться с теми, кто проходит по его делу, без промедления являться по вызову следователя или судьи и пр.

Уголовному делу Ивашова предшествовала его неожиданая для многих отставка в нынешнем феврале. Затем корсаковский мэр и его заместитель стали фигурантами уголовного дела. Его возбудили следователи регионального Следкома, по материалам предоставленным управлением ФСБ России по Сахалинской области. Стражи закона увидели в действиях корсаковских чиновников признаки преступления, подпадающих под ч. 2 ст. 285 УК РФ – злоупотребление должностными полномочиями.

По версии следствия, с ноября 2021 года (через полгода после назначения на свой пост) по август 2023-го Ивашов вступил в преступный сговор со своим заместителем, занимавшим на тот момент должность директора одного из департаментов. За счёт бюджетных средств через подставное лицо была совершена незаконная сделка имущественного характера. Подозреваемых задержали, а затем суд принял решение: избрать для недавнего корсаковского мэра меру пресечения в виде домашнего ареста – сначала до 18 апреля, потом – до 18 июня.

Об этом «Советский Сахалин» рассказывал в публикациях «О какой порог споткнулся?» в номере от 21 февраля и «Экс-мэр Корсакова Александр Ивашов останется под домашним арестом ещё на два месяца» (17 апреля с.г.). Мера пресечения в виде запрета определённых действий будет действовать до 18 августа.

Сергей РЯБОВ.

Справка

Мера пресечения в виде запрета определённых действий прописана в статье 105.1 Уголовно-процессуального Кодекса РФ. Избирается по судебному решению в отношении подозреваемого или обвиняемого при невозможности применения иной, более мягкой, меры пресечения и заключается в возложении на подозреваемого или обвиняемого обязанностей своевременно являться по вызовам дознавателя, следователя или в суд, соблюдать один или несколько запретов. Запрет определенных действий может быть избран в любой момент производства по уголовному делу.