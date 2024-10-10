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Углегорский мэр отправил в отставку главного строителя района

Фёдор Филин. Глава Углегорского городского округа. Фото: https://vk.com/fedor_filin

Основанием для этого стали, как сообщил сам районный глава, недоработки в служебной деятельности и отсутствие контроля за ходом строительства и капитального ремонта. Отставание от графика работ по некоторым объектам составляет более 70%, такова статистика. В качестве примера мэр привёл капитальный ремонт дворов по улицам Баранова и Блюхера в Углегорске – сдачу объектов там опять отложили почти на месяц. Не в пользу руководства муниципального управления капстроительства говорит и подготовленный анализ о ходе в районе строительства, капитального ремонта и благоустройства. Это, как отметил углегорский градоначальник, следствие управленческих недочётов. На недостаток финансирования списать отставание не получится, поскольку область оказывает весьма ощутимую финансовую поддержку.

– Такое отношение к исполнению обязанностей считаю неприемлемым. Пришлось принять непопулярное кадровое решение, – подчеркнул Фёдор Филин. – В команде администрации должны работать люди, которые ответственно относятся к своей работе и для которых интересы людей на первом месте.

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