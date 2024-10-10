В Южно-Сахалинске нашли документы японских времён

Эту историю можно без особых натяжек назвать детективной – в здании японской постройки, где сейчас находится городской культурно-туристический центр (КТЦ), нежданно-негаданно обнаружились документы японских времён.

Судя по всему, они принадлежат жандармерии, следившей за порядком в Тоёхаре – так в то время именовалась нынешняя областная столица.

Нашли этот документальный клад во время капитального ремонта системы отопления благодаря дотошности Ольги Минеевой, начальника отдела туристической инфраструктуры КТЦ. Она рассказала, что ремонтникам потребовалось демонтировать часть обшивки стены в зале совещаний – для протяжки трубы в соседнее помещение. Во время работы из стены посыпались опилки. Чтобы понять, откуда они взялись, продолжили снимать обшивку дальше и обнаружили пустоту. Вскоре выяснилось, что здесь находится забитый дверной проём в другое помещение.

– На установленных там полках – аккуратно уложенные документы. Все на японском языке, а среди них – две газеты «Тревога», издание 2-го Дальневосточного фронта, который освобождал Сахалин и Курилы от японских войск, – рассказала Ольга Минеева. – Мы передали эти документы в государственный архив области, там специалисты определят их историческую ценность.

Тайник был сделан очень аккуратно, пояснил экскурсовод центра Денис Кулаков. Дверной проём заделан так, что его не обнаружить. На том месте – следы от трёх или четырёх ремонтов. В общем, заселившиеся после японцев советские военные о нём не догадывались.

История здания нынешнего культурно-туристического центра сама по себе интересна. В 1908 году в нём располагалась резиденция командующего охранными войсками, позже там размещалась экспозиция краеведческого музея. А далее и вплоть до августа 1945 года, когда Тоёхару заняли советские войска, в здании находилась японская жандармерия. До 2021 года оно было в ведении военных. От них постройка перешла к городу.

Остаётся загадкой, кто, когда и с какой целью спрятал здесь документы.

– Скорее всего это сделали японцы в последние дни перед капитуляцией в августе 1945 года, – считает Денис Кулаков. – На это указывает дата выхода газеты «Тревога» – 26 августа 1945 года. Военный гарнизон Тоёхары капитулировал накануне, 25 августа. Газета издавалась большим тиражом и уже ходила по территории города.

Вероятны и другие варианты. Как знать, может быть, тайник откроет новые страницы послевоенной истории Южно-Сахалинска.

Евгений АВЕРИН.

Фото автора.