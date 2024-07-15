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НАРОДНАЯ КУХНЯ

Уха сложная по-сахалински – со вкусом крабов и «с дымком»

Тематическое фото: za-edoy.ru

Вся прелесть этого первого блюда в бульоне. Он получается насыщенного жёлтого цвета и обладает непередаваемым крабовым ароматом и вкусом. Такую уху желательно готовить на природе, на костре, тогда ко всему прочему она становится «с дымком»!

В устьях сахалинских рек, например в Лютоге, в изобилии встречаются удивительные создания – пресноводные японские мохнаторукие крабы. Они небольшого размера, могут выбираться на сушу. Их легко отличить от собратьев по мохнатым «нарукавникам» над клешнями. Для нашей ухи достаточно трёх 100-граммовых крабиков. Деликатесного мяса в них кот наплакал, но бульон получается замечательный.

Между прочим, в Китае и некоторых других странах выращивают и ведут промысел этих крабов-малюток, в Приморье ученые Института биологии моря также начали выращивать их в искусственных условиях в порядке эксперимента.

Ещё потребуется рыба, например горбуша, картофель из расчёта три средних клубня на одну рыбку, пучок зелёного лука, соль и перец по вкусу.

На первой стадии в котелке основательно провариваем рыбу. Её нужно предварительно почистить, отрезать голову, хвост, остальное нарезать на порционные кусочки. Задача – получить наваристый бульон. В кипящую жидкость отправляем картофель, отвариваем до полуготовности. Тем временем подготавливаем крабиков – подходящим камнем разбиваем их панцири.

Дальше понадобится небольшой дуршлаг, который всегда полезно иметь при себе в походе. С его помощью процеживаем бульон, из остального выбираем картошку и кусочки рыбы. Их на время откладываем в отдельную плошку.

В рыбный бульон отправляем истолчённых крабов и провариваем их на огне минуты 2 – 3. Затем вновь пускаем в дело дуршлаг, процеживаем драгоценную жидкость, остальное удаляем. На финише в котелок отправляются картофель, кусочки вареной рыбы и измельчённый зелёный лук. Всё это булькает до полной готовности ингредиентов. Солим, перчим по вкусу. Такая уха легко даст фору даже королевской «тройной» ухе, которой хвастают материковские рыболовы.

Приятного аппетита!

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