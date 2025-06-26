Трагическая гибель сахалинцев при встрече с косолапым: требуется извлечь уроки и сделать выводы

Ничто не предвещало беды?

Скульптурная группа «Три оленя», расположенная на окраине Южно-Сахалинска у Корсаковской трассы, с начала 2000-х и до последнего времени ассоциировалась у многих со свадьбами. Это место когда-то было обязательным пунктом маршрутов для молодоженов. Участники церемоний украшали оленьи рога ленточками, цепляли символические замочки…

Теперь эта благостная картина «смазана», возле скульптурной группы произошла трагедия. Два человека стали жертвами нападения медведя… Были приняты оперативные меры, зверя ликвидировали. В региональном следственном управлении сообщили: вскрытие животного показало, что это именно тот хищник, который причастен к гибели двух мужчин.

Это подтвердила «Советскому Сахалину» и ведущий советник управления по организации использования объектов животного мира и деятельности особо охраняемых природных территорий агентства лесного и охотничьего хозяйства региона Кристина Манакова:

– Утром 24 июня эту особь отстрелили, специалисты проводят необходимые экспертные мероприятия по определению пола, возраста и других параметров, назначены дополнительные исследования.

По данным агентства, обстановка с косолапыми напряженная не только в черте областного центре, но и во всей области. У медведей сейчас период гона, который продлится до конца июля – начала августа. Медведи в этот период могут быть злобными, раздражительными и агрессивными.

Голодны ли они? Не все. У медведей разнообразный рацион, от кореньев и травы до рыбы, так что не только в голоде причина агрессивного поведения. О мерах безопасности: на сайте агентства размещено много полезной информации, в том числе обновленная памятка о поведении при встречах с медведями.

Сколько выделяется лицензий на отстрел медведей? Может быть, их нужно выдавать больше? По данным агентства, лицензии выделяются на уровне прошлых лет. Из 500 лицензий в среднем отсреливается ежегодно 300 медведей. В этих пределах каждый год история повторяется. В результате численность бурых медведей в островном регионе поддерживается в среднем на одном уровне, около 4500 особей.

– Ситуация не такая критическая, чтобы приглашать дополнительных охотников из других регионов, тем более из-за рубежа, например китайских. У нас есть оперативная группа по регулированию численности и наши охотоведы, этого в наших условиях вполне достаточно, – считает Кристина Манакова.

А что скажут эксперты?

Вот несколько свежих случаев. На территории «Горного воздуха» в областном центре 18 июня были замечены следы, похожие на медвежьи. Они вели в сторону города. 23 июня среди бела дна на лыжероллерной трассе неподалеку от гостиницы «Санта» был замечен косолапый, который вскоре покинул трассу и ушел в лес. В тот же день произошла жуткая история у «Трех оленей»… Тенденция, однако. И что с этим делать?

Биолог-охотовед, руководитель экспертной группы регионального отделения Русского географического общества, председатель общественного совета при агентстве лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области Андрей Здориков:

– Хорошо знаю местность в этой точке, осенью хожу там по грибы. С некоторых пор здесь обосновались бомжи и наркоманы, у них и поляна своя здесь есть со следами «жизнедеятельности»… Что касается поведения медведей, ничего удивительного. Видимо из-за потепления климата весной они покинули берлоги раньше обычного. Питались корнями, затем появилась зелень – ели траву. Но для полноценного рациона, а главное – для накопления запасов жира на зиму, им необходимо белковое питание. В сахалинских условиях это прежде всего рыба. Нерестовые реки перекрывают, косолапые прежде всегда дожидались подходов горбуши в верховьях, там и питались. А сейчас вынужденно все ближе подходят к человеку. Неизбежно возникают конфликтные ситуации. Действительно, что с этим делать? Истребить всех медведей до единого? Это неправильно, тем более, что зверь федерального статуса, как любой другой ресурс находится под строгим контролем государства. На Аляске и на Хоккайдо – похожие проблемы. Решают так: медведей, появляющихся вблизи от человека, отлавливают и транспортируют подальше от цивилизации, устраивают что-то вроде резерваций для них. Может быть, и в нашем случае применить такие методы?

Главный лесничий Корсаковского лесничества Сергей Градов:

– В Корсаковском районе, слава Богу, до людоедства не дошло, но за последние три недели зарегистрировано 13 случаев выходов медведей к человеку: возле кэмпа в Пригородном, в других местах. В поселки звери не заходят, но рядом топчутся. Все случаи регистрируем, выезжаем на место, обследуем… Медведи проснулись раньше обычного, ждут подходов рыбы. Активная хозяйственная деятельность – люди проводят газ, тянут ЛЭП на ДВ-гектары, плюс любители экстрима на мотоциклах и квадроциклах забираются в самые медвежьи углы – все это способствует миграциям животных. Более сильные и осторожные уходят подальше в лес, вытесняют более слабых ближе к людям. Думаю, переселять медведей в места подальше от цивилизации, как на Аляске, в наших условиях не получится. Сахалин в длину 1000 км и в самом широком месте от силы 200 км. Где образовать такую резервацию? К тому же через каждые 30 – 50 км населенный пункт, повсюду рыболовные станы… Поставить крест на медвежьей популяции? Нельзя. Есть сложившаяся экосистема, стоит вытащить одно звено – все рассыпется. Уберем медведя – других крупных хищников у нас нет, жди экологической катастрофы. В свое время в Китае воробьев истребили, а потом пришлось завозить. По трагическому случаю в Южно-Сахалинске, я считаю, зверя могли спровоцировать. Мы, лесники, когда в лес идем, всегда громко разговариваем, предупреждаем о своем приближении. А если потревожить зверя во время питания, он воспринимает пришельца как конкурента на его еду. Не исключаю, что в случае у «Трех оленей» рядом находилась медведица, а человек в неадекватном состоянии решил поиграть с медвежонком, вот и спровоцировал агрессию… С началом хода лососей, думается, ситуация изменится к лучшему, но сама проблема останется, и в следующем сезоне вновь напомнит о себе.

Депутат Сахалинской областной думы, член комитетов по экологии и природопользованию и по социальной политике Михаил Черевик:

– Я занимаюсь этой темой, в группах проходят бурные обсуждения. В апреле было заседание профильного комитета по «медвежьему» вопросу. Обсудили многие моменты, включая РУЗы на реках, стихийные свалки и меры профилактики конфликтов.… Между тем, тенденция не может не настораживать. В прошлом году был зарегистрирован один случай гибели человека от медведя, в этом – уже два. Человек все дальше вторгается в природу, а медведь в силу разных причин жмется к человеку, к помойкам, дачам, огородам. И похоже, дальше легче не будет, процесс развивается по нарастающей. Звучат разные предложения насчет решения проблемы. Но при этом не все учитывают, что наши профильные службы слабо оснащены, в их распоряжении, условно говоря, на 20 человек один квадроцикл, и беспилотников – по пальцам одной руки можно посчитать. Поэтому сравнивать возможности наших лесников со службами за рубежом – на Аляске или на Хоккайдо – некорректно. Выход остается только в применении кардинальных мер. По сути же я вижу несколько важных аспектов проблемы. У нас не стало профессиональных охотников на медведей. Правда, профессионала нужно взрастить. Это проблема, для решения которой требуется время, ведь прежнего института наставничества нет, системы коопзверопромхозов тоже… Но еще остались профи, которые сейчас не заняты охотничьим промыслом. Нужно заинтересовать этих людей. А чем? У нас в области, например, совсем не развито изготовление чучел, нет таксидермистов. Некоторые охотники продают шкуры в Хабаровск. Это дорого и хлопотно. Даже у представителей КМНС, которые раньше занимались чучелами животных, сейчас нет заинтересованности. Развитие отрасли помогло бы в решении проблемы. Второе – нужно минимум на 20 дней продлить сроки весенней охоты. Ведь именно в этот период у косолапых идет гон и происходят спаривания, а значит, хоть немного, но уменьшится возможность появления потомства. Для профилактики трагических случаев важна информационная работа. Муниципалитеты должны предупреждать население, людей в тех же СНТ, о возможных встречах с косолапыми. Одна из рекомендаций, выработанных на заседании апрельского комитета, касалась установки предупреждающих аншлагов на популярных туристических маршрутах. Тургруппам просто необходимо иметь на вооружении специальные дудки со звуковым сигналом, перцовые баллончики, другие средства для отпугивания медведей. Почему бы не использовать БПЛА? Дрон может на многие километры просматривать обстановку. Причем современные инфракрасные камеры способны видеть зверя и в зарослях.

Юридический аспект

Следственным отделом по городу Южно-Сахалинску регионального следственного управления СК России по факту гибели двух мужчин при нападении медведя возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц органов контроля и профилактики. По ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух лиц).

Региональная прокуратура по своей линии проводит проверку, по результатам которой будет дана оценка уполномоченным органам в сфере лесного хозяйства на предмет соблюдения требований законодательства в области регулирования численности диких животных. При наличии оснований последуют меры прокурорского реагирования.

Николай ПИТЕРСКИЙ.