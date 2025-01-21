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В Охинском краеведческом музее проходит выставка Олега Носырева

Фото: https://t.me/evgenyimikhlik

Она посвящена 70-летию местного художника.

Здесь представлены работы из разных периодов жизни. Это и портреты людей, и живописные пейзажи, написанные с натуры. Особое внимание в своих работах автор уделяет Алтаю, где провёл детство. И, конечно, Сахалину.

Олег Носырев – художник и архитектор, педагог с 45-летним стажем, автор многих выставок и проектов. Он разработал проект памятника военным лётчикам 583-го истребительного полка, который установили в Охе в 2021 году.

Выставка будет работать до 31 января.

Анастасия КАРАМУШКИНА.

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