В Охинском краеведческом музее проходит выставка Олега Носырева

Она посвящена 70-летию местного художника.

Здесь представлены работы из разных периодов жизни. Это и портреты людей, и живописные пейзажи, написанные с натуры. Особое внимание в своих работах автор уделяет Алтаю, где провёл детство. И, конечно, Сахалину.

Олег Носырев – художник и архитектор, педагог с 45-летним стажем, автор многих выставок и проектов. Он разработал проект памятника военным лётчикам 583-го истребительного полка, который установили в Охе в 2021 году.

Выставка будет работать до 31 января.

Анастасия КАРАМУШКИНА.