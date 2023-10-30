В режиме самообслуживания. Муниципальная автозаправка открылась в Северо-Курильске

В самом отдалённом районе островной области состоялось долгожданное событие – начала работать собственная АЗС. В начале этого года в Северо-Курильске закрылась единственная частная заправка, топливо вынуждены были привозить из Владивостока и с Камчатки.

Курильчане неоднократно обращались к властям с просьбой открыть на Парамушире собственную автозаправочную станцию. Вопрос был проработан совместно правительством Сахалинской области и районной администрацией. Теперь в отдалённом муниципалитете реализуются бензин и дизель, сообщила пресс-служба регионального правительства.

Поручение о необходимости обеспечения жителей Северо-Курильска топливом дал губернатор Валерий Лимаренко. Было принято решение о создании муниципальной АЗС на базе «Автодора». В бюджете района предусмотрели средства на приобретение необходимого оборудования.

– Частная заправка у нас закрылась по причине низкой рентабельности и сложностей с логистикой. При этом топливо на отдалённых территориях – вопрос жизненно важный, мы приложили максимум усилий, чтобы у северокурильчан была муниципальная автозаправка. Очень важно было запустить АЗС до зимы, когда расход топлива повышенный. Спецтехника и коммунальное хозяйство не имели недостатка в энергоресурсах, а отсутствие бензина, в основном, ощущали владельцы частных транспортных средств. Уверен, что теперь эта проблема в прошлом, – отметил глава Северо-Курильского района Александр Овсянников.

В августе этого года контейнерная АЗС прибыла на Сахалин, а в сентябре на теплоходе «Виктор» была доставлена из порта Корсаков в Северо-Курильск. Далее на АЗС проводились пусконаладочные работы и настройка платежного банковского терминала.

26 октября муниципальная АЗС начала отпуск бензина и дизельного топлива. Заправка работает в режиме самообслуживания и принимает к оплате банковские карты.