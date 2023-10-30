«Здесь он достиг вершины мастерства». Известный российский журналист и историк открыл сахалинцам неизвестного Чехова

В Южно-Сахалинске 24 октября стартовал цикл лекций-встреч с Георгием Молокиным – тележурналистом, кинодраматургом, историком, лауреатом международных и всероссийских фестивалей. Все желающие могли посетить мероприятия в литературно-художественном музее книги Чехова «Остров Сахалин» и узнать больше о пьесах великого классика и его жизни до и после сахалинской поездки. Участников встречи поприветствовал губернатор Валерий Лимаренко.

– В Сахалинской области яркая, разнообразная и насыщенная культурная жизнь. У нас проводятся масштабные музыкальные фестивали. Наши талантливые вокалисты учатся у лучших из лучших в Академии Ларисы Долиной. Наши художники получили новые выставочные пространства, где с их творчеством каждый день могут знакомиться сотни людей. На днях мы открыли ещё одну сцену Чехов-центра, чтобы ещё больше зрителей имели возможность прикоснуться к театральному искусству. И это символично, ведь Антон Павлович Чехов – особенный писатель для каждого, кто живёт в островном регионе. Этот цикл лекций открыл великого классика русской литературы с новой стороны, – сказал Валерий Лимаренко.

Георгий Молокин на протяжении всей жизни изучает жизнь и творчество Антона Павловича. Но на Сахалине – в месте, где, как считает исследователь, и состоялось рождение гения, – побывал впервые.

– Чехов – самый современный писатель, потому что мы живём среди его героев и сами таковыми являемся. Чехов после Сахалина – это уже другой творец. И если до поездки на остров это очень талантливый, большой писатель, которого переводили и публиковали за рубежом. То после Сахалина мы уже имеем дело с мировым гением. Я очень люблю послесахалинского Чехова, писателя и драматурга. И я говорю это не потому, что нахожусь сейчас на сахалинской земле. Я на сахалинской земле потому, что здесь он достиг вершины мастерства, здесь он многое понял и осознал, – считает лектор.

По его словам, он перечитывает произведения Чехова едва ли не каждый день и постоянно находит в них что-то новое. Лекции Георгия Молокина – это всегда яркие выступления, которые интересны не только ценителям творчества писателя.

– Мне понравился лектор и то, как он подаёт материал. Я мало знаком с Чеховым, хотя в школе и участвовал с рассказом «Толстый и тонкий» в конкурсе чтецов. Но теперь стало многое понятнее, даже расширились горизонты. Захотелось почитать что-то из чеховских рассказов, – поделился впечатлениями Филипп Ушаков.

Встречи с Георгием Моло­киным состоялись и в районах области: в историко-литературном музее «Чехов и Сахалин» в Алек­санд­ровске-Са­ха­линском; в Тымовском крае­ведческом музее; в Долинском ис­то­рико-краеведческом музее.

Справка

Георгий Молокин родился в мае 1952 года. Окончил Горьковский государственный университет по исторической специальности. А в 1987-м окончил Высшие режиссёрские курсы при Госкино по специальности «кинодраматург». Работал корреспондентом, редактором, директором нижегородской телерадиокомпании «ННТВ», в 1997-м создал и возглавил телекомпанию «Диалог». В 2012 году Георгий Молокин открыл школу телевизионного мастерства.