Обещана «зелёная» компенсация. Нам отвечают

В «Советском Сахалине» (№ 68 за 22 сентября) был опубликован материал «Ёлки-палки… Широкой этой стройке было места мало?». Речь в нём шла о том, что при рытье котлована кампуса «СахалинTech» (на месте Дома офицеров Российской Армии) пострадали зелёные насаждения.

На редакционный запрос в администрацию Южно-Сахалинска пришёл ответ от вице-мэра Алексея Римши:

«На этой территории ведётся строительство на­учно-образовательного центра по программе «Наука и университеты», входящей в состав национального проекта «Наука». Решение о возведении в Южно-Сахалинске кампуса мирового уровня принял Президент РФ В. В. Путин на основе заявки от СахГУ и Сахалинской области.

Разрешение на снос зелёных насаждений администрация города выдала на основании проектной документации, которой также предусмотрены компенсационные выплаты за вырубку и дополнительную высадку зелёных насаждений после завершения строительства. Так, будет высажено 34 дерева, в том числе хвойных пород, клёны, липы, а также 134 кустарника.

Более того, администрацией города, правительством и застройщиком рассматривается вопрос о высадке в центральной части города дополнительно ещё более 100 деревьев. Такое решение принято подрядчиком строительства на добровольной основе. Решается вопрос о видовом составе, месте и времени, когда можно будет производить эти работы».