Жилищные сертификаты получили 11 семей Анивского района по проекту «Комплексное развитие сельских территорий»

Среди обладателей сертификатов – семьи работников агропромышленного комплекса м специалистов. Одна из них – многодетной семьи участника СВО. Пока муж защищает интересы России в зоне боевых действий, его жена и дети готовятся к переезду в новое жилье.

– Мы стремимся создать такие условия, чтобы сельские жители могли гордиться своими домами, воспитывать детей в уютной обстановке и радоваться каждому дню, – подчеркнула министр сельского хозяйства и торговли области Инна Павленко.

Программа «Комплексное развитие сельских территорий» обеспечивает жильём, развивает инфраструктуру и повышает качество жизни на селе. На эти цели в сахалинских сёлах в 2025 году планируется направить 5 млрд рублей.

Наталья ДЕСЯТОВА.