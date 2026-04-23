Пятница, 24 апреля, 2026
В Южно-Сахалинск готовится к хореографическому фестивалю

Тематическое фото ИИ.

В Южно-Сахалинске 1 – 2 мая пройдёт шестой открытый хореографический фестиваль самодеятельных коллективов взрослых «Танцующий остров-2026». 

Первый день фестиваля в бизнес-центре «Парус» (ул. Ленина, 376) будет посвящён спортивному танцу. Участники этого этапа сольно и в парах покажут своё мастерство в исполнении вальса, танго и  не только их.

Площадкой второго фестивального дня станет областной центр народного творчества (пр. Победы, 24). Здесь желающие увидят народные, линейные и бальные танцы в исполнении хореографических коллективов.

В празднике примут участие танцоры из Южно-Сахалинска, Долинского, Корсаковского, Невельского и Холмского районов, а также гости из города Вяземский Хабаровского края.

Оценивать выступления будут специалисты областного центра народного творчества, федерации танцевального спорта Сахалинской области, представители островных учреждений культуры и соцзащиты.

Организаторы фестиваля – общественное движение «Сахалинский танцевальный мир», областной центр народного творчества, МАУ «Спортивный город» и департамент культуры Южно-Сахалинска при поддержке областных министерств – социальной защиты, культуры и архивного дела.

Начало фестиваля 1 и 2 мая в 14.00. Вход свободный.

Сетевое издание SOVSAKH.RU (16+) зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ серия Эл № ФС77-83203 от 12 мая 2022 г. Учредитель – ООО «Редакция газеты «Советский Сахалин». Главный редактор – Вышковская Татьяна Анатольевна.

