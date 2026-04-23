В Южно-Сахалинск готовится к хореографическому фестивалю

В Южно-Сахалинске 1 – 2 мая пройдёт шестой открытый хореографический фестиваль самодеятельных коллективов взрослых «Танцующий остров-2026».

Первый день фестиваля в бизнес-центре «Парус» (ул. Ленина, 376) будет посвящён спортивному танцу. Участники этого этапа сольно и в парах покажут своё мастерство в исполнении вальса, танго и не только их.

Площадкой второго фестивального дня станет областной центр народного творчества (пр. Победы, 24). Здесь желающие увидят народные, линейные и бальные танцы в исполнении хореографических коллективов.

В празднике примут участие танцоры из Южно-Сахалинска, Долинского, Корсаковского, Невельского и Холмского районов, а также гости из города Вяземский Хабаровского края.

Оценивать выступления будут специалисты областного центра народного творчества, федерации танцевального спорта Сахалинской области, представители островных учреждений культуры и соцзащиты.

Организаторы фестиваля – общественное движение «Сахалинский танцевальный мир», областной центр народного творчества, МАУ «Спортивный город» и департамент культуры Южно-Сахалинска при поддержке областных министерств – социальной защиты, культуры и архивного дела.

Начало фестиваля 1 и 2 мая в 14.00. Вход свободный.