Яркий фестиваль пройдёт завтра, в День молодёжи, в островном регионе

28 июня Сахалинская область вместе со всей Россией отметит День молодёжи в новой его концепции: «Знай. Люби. Гордись. Приумножай». Главные темы праздника: патриотизм, общественная активность и уважение к традиционным семейным ценностям.

В островном регионе подготовили обширную программу на этот день. В Южно-Сахалинске основные мероприятия пройдут в парке культуры и отдыха им. Гагарина.

Озеро Верхнее, 12.00-19.00:

Здесь будет работать территория креативных индустрий – выступят региональное движение КВН, группа Island Berries и участники продюсерского центра электронной музыки G42, пройдет модный показ коллекций островных дизайнеров «Стихии Сахалина». Кроме того, вручат молодёжную премию по развитию креативных индустрий «Арт-Маяк» и наградят призёров региональной премии уличного искусства и спорта «Кардо».

Площадка возле картодрома, 12.00-19.00:

Это центр патриотизма. Здесь пройдут мастер-классы по тактической медицине, изготовлению маскировочных сетей и браслетов выживания, обережных кукол, сублимированных солдатских пайков и сухого душа. А также укладке парашюта, сборке и разборке автомата и основам огневой подготовки. Каждый сможет написать письмо участникам СВО. А с 13.00 до 15.00 пройдет патриотический концерт.

Площадка за теннисным кортом, 13.00-18.00:

Её посвятили Году счастливого материнства. Взрослые пройдут карьерную консультацию, узнают о льготах и пособиях для семей с детьми, познакомятся с «Проводниками счастья». На мастер-классе желающие узнают основы ухода за новорожденными, а будущие мамы научатся правильно дышать во время родов.

В это время детей ждет развлекательная программа: аквагрим и блеск-тату, раздача сахарной ваты, батутный городок, ростовые куклы, аниматоры и зона VR-реальности с эксклюзивной игрой «Защитник Курил».

«Мама Кофе», 12.00-18.00:

Это территория развития карьеры. Гостей праздника ждут мастер-классы по нейропрофилирования и треннинге по разработке карьерной карты развития. Организаторы подготовили интерактивные квесты по профессиональному развитию, выставку движения «Российские студенческие отряды».

Стеклянный шатёр, 12.00-18.00:

На территории образования СахГУ и учреждения среднего профессионального образования проведут мастер-классы по профессиональным направлениями, которые сейчас востребованы у островных абитуриентов, а также тесты по физподготовке и психологической устойчивости.

«Сахалинское лето», танцплощадка и скейтпарк, 11.00-19.00:

Любителей спорта ждут на региональном этапе международного конкурса-премии уличной культуры и спорта «КАРДО». Участники будут соревноваться в таких дисциплинах как воркаут, граффити, диджеинг, брейкинг, хип-хоп, BMX и самокатный спорт.

Шатёр за озером Верхнее, 11.00-19.00:

Здесь пройдут интеллектуальная игра «Мозгобойня», мастер-классы по созданию уникального декора для домашнего интерьера, а также серия настольных игр.

Поющие фонтаны, 12.00-19.00:

Здесь развернутся сразу две территории. Первая – «Экосистема». На мастер-классах изготовят эко-мыло ручной работы и распишут шопперы.

На «Территории добра» региональные добровольческие организации поделятся своим опытом. МЧС России, Всероссийский студенческий корпус спасателей и студенческий пожарно-спасательный отряда СахГУ, Российский Красный Крест и Союз Молодёжи подготовили активности и мастер-классы. Также можно будет пройти скрининговое обследование от волонтёров-медиков и ГБУЗ «Сахалинский областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики» на выявление факторов риска ХНИЗ, а также анонимное бесплатное экспресс-тестирование на антитела к ВИЧ от ГБУЗ «Сахалинский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД».

Вечером гостей праздника ждет розыгрыш призов: ноутбук, планшет, умная колонка, игровая приставка Sony PlayStation 5 (PS5), подарки от партнёров мероприятия. Получить бесплатный билет можно на сайте деньмолодёжи2025.рф, его номер опустить в лототрон, который будет стоять на входе на стадион «Космос».

Завершится День молодёжи концертом.

В 19.00 на «Космосе» начнется развлекательная программа с сахалинскими артистами. А в 20.00 на сцену выйдет хедлайнер праздника – Артём Качер.