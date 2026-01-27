В Южно-Сахалинске презентовали литературно-художественный сборник «Сахалин-2023»

Презентация прошла в Сахалинском областном художественном музее, где незадолго до этого открылась выставка «Острова вдохновения». Она идеально соответствовала теме события, поскольку впервые рассказывает о главных этапах развития сахалинской литературы. А сквозным элементом выставки стали как раз сборники «Сахалин» разных лет, выходящие регулярно с 1956 года.

«Сахалин-2023» стал для ценителей творчества островных авторов по-настоящему долгожданным, поскольку выход сборника из печати задержался на два года по вполне банальной причине – из-за нехватки финансирования. Средства выделили после того, как руководитель регионального отделения Союза писателей России Владимир Семенчик на недавней встрече с губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко посетовал на задержку с выпуском сборника и попросил помочь.

Работу по составлению «Сахалина-2023», как и многих предыдущих сборников, выполнил поэт и прозаик Николай Тарасов, возглавлявший Сахалинское отделение Союза писателей России с 1988 года. Новый сборник, как и предыдущие «Сахалины», собирали из лучших произведений, поступивших на литературный конкурс, проведенный областной универсальной библиотекой и региональным отделением Союза писателей России. Николай Антонинович вместе с членами жюри тщательно отбирал стихи и прозу для публикации – как будто знал, что этот «Сахалин» будет для него последним…

Писатель ушел из жизни 2 марта 2025 года, но у многих собравшихся в музее возникло ощущение, что он незримо присутствовал на презентации своего детища. В экспозиции, кстати, выставлены личные вещи, рукописи и архивные документы Николая Тарасова, а также его прекрасный портрет, написанный сахалинским художником Дё Сон Еном.

К печати сборник подготовила редактор, член Союза писателей России Анна Сафонова. Она сохранила все утвержденные составителем тексты и фотографии. В итоге в книгу вошли произведения более чем 40 авторов. Жанры разные: поэзия, проза, драматургия, очерки, мемуары, стихи и рассказы для детей.

«В последние годы Николай Антонинович Тарасов вел список сахалинских литераторов, перебравшихся на материк, чтобы не терять с ними творческих связей, — рассказала Анна Сафонова. — В новый сборник, например, включены стихотворные подборки Владимира Меньшикова и Петра Старцева, обосновавшихся в Калининграде. Но больше всего заявок на конкурс поступило от жителей областной столицы и южных районов острова, где активно работают литературные объединения. Также в сборнике читатели встретят имена сахалинских членов Союза писателей России: Владимира Губина, Ирины Левитес, Сергея Яна, Елены Шевич и других постоянных авторов «Сахалинов». Большинство произведений, включенных в сборник, до этого нигде не издавались. Наверняка найдут новых поклонников творения молодых авторов, представленных в разделе «Голос юности». У некоторых уже выходят книги, как, например, у южносахалинки Ланы Земницкой, которая прошла обучение в литературной мастерской известного фантаста Сергея Лукьяненко».

По традиции «Сахалин-2023» дополнен художественными вкладками. Одна – это фотовернисаж Анны Сафоновой: снимки самых живописных мест нашего острова в разные сезоны – бухты Тихой, мыса Слепиковского. В унисон «звучит» подборка акварельных работ из серии «Времена года» сахалинского художника Сергея Новоселова. О мастере кисти, родившемся в Горнозаводске, специально для сборника написала очерк Раиса Горохова, первый директор областного художественного музея, почетный гражданин Южно-Сахалинска. Читатели могут узнать много интересных фактов о творческом пути нашего земляка, чьи работы («Корабли у причала» и «Ловецкий перевал») украшают обложку.

Гостей вечера порадовал своим искусством детский хореографический ансамбль «Грация» и виртуозный дуэт кларнетистов Юрия Иваницкого и Айталины Егоровой.

На презентации некоторые из авторов сборника прочли свои произведения. Также они прозвучали в исполнении профессиональных чтецов.

«Сахалин-2023» издан тиражом 500 экземпляров, они поступят во все библиотеки области. В будущем станет доступным для читателей и электронный вариант сборника.

А Сахалинское региональное отделение Союза писаталей России совместно с областной универсальной научной библиотекой уже объявили конкурс «Сахалин-2027», приуроченный к Году единства народов страны. Заявки от авторов принимаются до 10 октября 2026 года на электронную почту sakhalin_2027@mail.ru.