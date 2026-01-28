Житель Сахалина публично оправдывал терроризм в Интернете

Управление ФСБ России по Сахалинской области пресекло противоправную деятельность уроженца одной из республик Центрально-Азиатского региона, 1984 г.р., имеющего гражданство Российской Федерации. Он причастен к публичному оправданию терроризма в Интернете.

Задержанный, проживая на территории Сахалинской области, разместил в публичном канале интернет-мессенджера «Telegram» материалы, которые популяризировали деятельность террористической организации, запрещённой в Российской Федерации, и оправдывали действия террористического характера.

Следственный отдел управления ФСБ России по Сахалинской области возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма, совершённые с использованием Интернета). Фигурант уголовного дела заключён под стражу.

