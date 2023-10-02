За трофеями – на реки. Клёвое место

Сахалинский октябрь – сезон в плане любительской рыбалки своеобразный. Морское прибрежье не так интересно, как внутренние водоёмы – реки, лагуны. Отличная пора для кунджевой и гольцовой рыбалки. К этому времени на реках отнерестились лососи – горбуша и кета, а кунджа, южная и ручьевая мальма готовятся к скатыванию в море в конце месяца. Они и представляют главный интерес. Подробнее обо всём рассказал постоянный консультант «Советского Сахалина», кандидат биологических наук Виталий Никитин.

Повезёт тому рыболову, который вычислит уловистое место, где проходят суточные локальные миграции той же кунджи из ям на перекаты и обратно. Особое внимание желательно уделить рекам, имеющим протяжённые равнинные участки без перекатов, с глубокими ямами и плесами.

К слову, кунджи в это время в реках много ещё и потому, что из морского прибрежья заходят ещё ни разу не нерестившиеся особи. Они как на подбор, около 30 сантиметров в длину.

В среднем течении рек, в местах, где отнерестилась горбуша, держится голец. В верхнем течении – ручьевая мальма. Причём эта рыбка держится на плёсах, где скапливается много опавшей листвы. Под нею собираются бокоплавы, которыми и питается мальма.

На крупных реках Поронай и Тымь можно попытать удачи при ловле амурских язей и щук. Важно учесть, что в осенний паводок они покидают притоки и охотятся в основном русле. Попадаются крупные трофеи.

Что желательно иметь в своём арсенале снастей рыболову-любителю? Эффективны блёсны серебристые, жёлтые либо с красноватым отливом. В ходу также серебристые или жёлтые воблеры, а также чёрные с красными пятнышками, очень похожие на мальму. Есть закономерность: при мутной воде желательно задействовать яркие блёсны.

На сверхлегкие блёсны «ультралайт» успешно ловят молодь кунджи и красно­пёрки.

Нахлыстовики легко могут «обойти» по уловам спиннингистов, лишь бы им не помешала ветреная погода: в утренних или вечерних сумерках шансов на удачу больше.

Краснопёрка и кунджа – основные объекты лова также в озёрах и лагунах.

Из органических наживок предпочтительнее тампоны с икрой лососёвых, а также опарыш. Краснопёрка охотно клюёт на «резину» – так называют разноцветные твистеры.

Позже, с холодами и образованием первого льда, начнётся другая рыбалка, достойная отдельного рассказа.

Семён РЕЧКИН.

Фирменные кулинарные рецепты от Виталия Никитина

Семужные брюшки и пирог из балыка

Осенняя кета, которую можно отличить по яркой брачной окраске, не очень подходит для обычной засолки. Мясо такой рыбы уже потеряло красный цвет, побелело. Но оно сочное, жирное и из него можно приготовить множество вкусных блюд.

Рыбу разделывают обычным образом: потрошат, отрезают голову, плавники. С полученной тушки срезают брюшки, остаётся балык.

С брюшков срезаем мясо, моем его, подсушиваем, затем солим из расчёта 1 столовая ложка соли и 1 столовая ложка сахара на одну половинку брюшка. Затем отправляем брюшки в пакете в холодильник на просаливание на 12 часов. Далее полоски мяса подвешиваем на сутки, чтобы стекла жидкость, нарезаем их кусочками, укладываем без «горки» в пластиковый контейнер так, чтоб не было пузырьков, и заливаем маслом. Лучше оливковым, но можно использовать и кипячёное растительное. Если рыба не была проморожена ранее, нужно проморозить продукт минимум 10 дней. Перед подачей на стол эту замечательную закуску можно «доукомплектовать» мелко нарезанным репчатым луком.

Из балыка можно приготовить вкусный рыбный пирог, используя покупное дрожжевое тесто. Снимаем кожу с балыка, мякоть не прокручиваем через мясорубку, а режем ножом на мелкие пластинки. На полкило фарша понадобится одна крупная луковица, которую нужно покрошить ножом как можно мельче. Фарш перчим, солим по вкусу. Раскатываем тесто тонким слоем, толщиной не более одного сантиметра. Сверху выкладываем слой начинки, также слоем в один сантиметр. Накрываем пирог тонким слоем теста, края защипываем. Желательно сделать три-четыре небольших отверстия в этом «покрывале» для выхода пара. Затем пирог на 40 минут отправляется в духовку, разогретую на 160 – 180 градусов. Готовый пирог перед подачей на стол желательно ещё потомить минут 15, накрыв полотенцем. Яйцом смазывать пирог не обязательно, он и так получается красивым и очень вкусным. Приятного аппетита!