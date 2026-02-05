Южносахалинская транспортная компания готовится весной переехать на новую базу

Такую задачу поставил мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин на выездном совещании с представителями УКС, подрядной организации ООО «Остов» и руководством транспортного предприятия. Сегодня на финальной стадии готовности административно-бытовой комплекс — его отделка завершена на 96%.

Полностью готовы столовая, актовый зал, душевая. В ближайшее время специалисты приступят к пусконаладочным работам по инженерным сетям.

В активной фазе — работы в производственном комплексе и помещении мойки. На этой неделе планируется подключить газовую котельную и запустить отопление, что позволит строителям приступить к покрытию полов, монтажу оборудования и другим внутренним мероприятиям. С вводом этих ключевых объектов в эксплуатацию предприятие начнёт переезд уже весной.

— Объект крайне важен для города и значим для развития всей системы общественного транспорта Южно-Сахалинска. Он функционален и позволит комплексно решить как производственные задачи предприятия, так и бытовые вопросы коллектива. Это современный, высокотехнологичный комплекс, отвечающий всем актуальным требованиям. Безусловно, мы продолжим держать ситуацию на особом контроле, — подчеркнул Сергей Надсадин.

Отдельный блок вопросов посвящён благоустройству территории. Сейчас ведётся работа по определению подрядчика, чтобы с установлением благоприятного температурного режима приступить к асфальтированию. На месте находятся представители транспортной компании, которые в рабочем режиме контролируют процесс и при необходимости вносят предложения по корректировке.

Вопросы логистики и общая экономическая ситуация внесли коррективы в планы сдать объект раньше сроков контракта, который завершается в 2027 году. Но приоритет остаётся неизменным — обеспечить рабочую готовность объекта как можно быстрее. Мэр потребовал сформировать чёткий график для выполнения оставшихся работ. На следующей неделе Сергей Надсадин проведёт контрольное совещание, в ходе которого рассмотрит доклады об исполнении поручений, сообщает пресс-служба администрации области.

СПРАВКА

На территории новой базы АО «Транспортная компания» будут созданы все необходимые условия для технического обслуживания и ремонта подвижного состава. Также проектом предусмотрены комфортные условия для сотрудников предприятия.