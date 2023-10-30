На первый лёд по щучьему веленью! Клёвое место

В природном календаре Сахалина особых изменений не ожидается, всё происходит по обычному сценарию. А значит, и поведение рыбы, и особенности любительского рыболовства в ноябре традиционны. На юге острова в первой половине месяца сохраняется возможность порыбачить на летние снасти – поплавочную, донную удочки. На севере и в центральной части рыбачат уже по перволедью, с использованием зимних снастей.

По словам нашего постоянного консультанта кандидата биологических наук Виталия Никитина, в ноябре кунджа, краснопёрка и некоторые другие виды рыб заняли свои зимовальные ямы. Обычно на реках в южных районах они расположены на равнинных участках русел. Ноябрьская рыбалка не очень активна: в ледяной воде находится множество мелких кристалликов льда. Они мешают рыбе дышать. Однако и при этом условии рыбалка вполне может быть добычливой.

Нужно учесть, что если в реку на нерест заходили лососи, есть смысл пустить в дело пилькеры, блёсны и воблеры. Ими заинтересуются кунджа, краснопёрка, голец. На крупных реках Тымь и Поронай по первому льду ловят щук. В лагуне Буссе, в устьях Лютоги, Найбы и на Первой речке в Корсаковском районе ловится малоротая проходная корюшка, а на Найбе – озёрная малоротка (чека). В устьях ловят мелкочешуйную краснопёрку и навагу. Здесь в ходу донки с наживкой – морским червём.

На зимовальных ямах на протоке Аракуль и Первой речке можно на поплавок половить кунджу. Лучшая наживка – тампон с красной икрой.

В устье и нижнем течении Первой речки на тяжёлые блёсны ловят полосатую камбалу. У неё в это время в разгаре брачный сезон.

Отправляясь на хрупкий первый лёд, не забывайте о рисках. Прихватите с собой длинную палку, чтобы простукивать ею сомнительные участки на пути.

Семён РЕЧКИН.

Фирменный кулинарный рецепт от Виталия Никитина

Борщ из щуки по-походному

Для приготовления этого фантастического супа потребуется 100 граммов сол¸ного сала, литровая банка томатов в собственном соку, по одному экземпляру моркови и репчатого лука средних размеров, несколько картофелин, полкило квашеной капусты. Это количество рассчитано на 2 килограмма щучьего филе. Понадобятся также соль, сахар, сушёная зелень.

Первым делом готовим продукты. Щуку чистим, отрезаем голову, хвост, плавники, разрезаем вдоль хребта на половинки. Снимаем кожу, очищаем мясо от костей. Подготовленное филе нарезаем кубиками. Квашеную капусту отмачиваем в проточной воде. Котелок с двумя литрами воды подвешиваем над огнем. Пока вода нагревается до кипения, готовим зажарку.

В сковороде поджариваем нарезанное кусочками сало, в вытопленном жире доводим до золотистого цвета нарезанный репчатый лук и измельчённую морковь. На завершающей стадии в эту же сковородку помещаем полбанки томатов и сухие приправы – укроп, петрушку. Когда вся масса закипит, забулькает, добавляем полторы чайные ложки сахара, чтобы убавить кислинку. Когда масса загустеет, зажарка готова.

В котелок с кипятком отправляем 2 – 4 измельчённых картофелины, следом капусту, а затем рыбу. Закипит – туда же отправляем и зажарку. Солим по вкусу и варим до готовности.

Щучья закуска по-сахалински

На Поронае, на озере Невском Поронайского района попадаются крупные щуки, поэтому рыбное филе после готовки борща остается. Из него можно сделать отличную холодную закуску.

Сначала мясо нужно обязательно промариновать. На полкило рыбы потребуется 1 столовая ложка уксуса и 11 столовых ложек воды. Филе не промывают водой, сразу режут на кусочки. На мясо сначала высыпают полложки соли и щепотку сахара, выдерживают так минут 15, затем замачивают в маринаде на два часа. Если в итоге мясо побелеет, значит все сделано правильно. Отработанный маринад сливают, рыбу посыпаем сушёной зеленью укропа, петрушки, лука, и совсем мелко нарезанным репчатым луком. Перемешиваем и даём час постоять.