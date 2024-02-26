Хроника 1952. (По страницам «Советского Сахалина»)

В Лесозаводске Курильского района в лучшем здании посёлка открыт детсад, изготовлена мебель. Над дошкольным учреждением шефствует коллектив леспромхоза. С его подсобного хозяйства малышам поставляются первосортные продукты и свежее молоко.
В Рейдовском рыбном цехе Курильского рыбокомбината создана стахановская школа. Лучшие стахановцы обучают здесь передовым методам труда всех рабочих.
19 сентября
В Корсаковском торговом порту в соревновании за достойную встречу XIX съезда партии участвуют десятки бригад грузчиков и механизаторов. Крановщики тов. Опалько и Захаров на 5 часов 30 минут раньше срока обработали пароход «Орджоникидзе». Рекордной выработки достиг крановщик Александр Захаров. За 7 часов он выгрузил 6 тыс. т угля, выполнив задание более чем на 400%.
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