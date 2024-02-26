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Хроника 1952. (По страницам «Советского Сахалина»)

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Всего два с лишним года назад комсомолец Виктор Дудун на отлично защитил диплом в Охинском нефтяном техникуме. Сейчас он – известный буровой мастер-скоростник. Комсомольско-молодёжная бригада В. Дудуна – одна из лучших в конторе бурения № 2, она борется за 8500 метров проходки в текущем году. НА СНИМКЕ: буровой мастер В. ДУДУН. Фото Григория СОКОЛОВА, фотокорреспондента газеты «Советский Сахалин».

16 сентября

  • В Лесозаводске Курильского района в лучшем здании посёлка открыт детсад, изготовлена мебель. Над дошкольным учреждением шефствует коллектив леспромхоза. С его подсобного хозяйства малышам поставляются первосортные продукты и свежее молоко.
  • В Рейдовском рыбном цехе Курильского рыбокомбината создана стахановская школа. Лучшие стахановцы обучают здесь передовым методам труда всех рабочих.
Став на стахановскую вахту в честь XIX съезда партии, прессовщица-стахановка Чеховского целлюлозно-бумажного комбината Антонина Кондрашова добилась новых успехов в труде. Сокращая время простоев при обрыве ленты на 28 секунд, она выполняет производственные нормы до 200 процентов.
НА СНИМКЕ: прессовщица А. КОНДРАШОВА.
Фото Григория СОКОЛОВА, фотокорреспондента газеты «Советский Сахалин».

19 сентября

  • В Корсаковском торговом порту в соревновании за достойную встречу XIX съезда партии участвуют десятки бригад грузчиков и механизаторов. Крановщики тов. Опалько и Захаров на 5 часов 30 минут раньше срока обработали пароход «Орджоникидзе». Рекордной выработки достиг крановщик Александр Захаров. За 7 часов он выгрузил 6 тыс. т угля, выполнив задание более чем на 400%.

(Продолжение следует).

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