Судебная история холмской «Чайки» подходит к концу

В ней задействованы экс-министр здравоохранения области Алексей Пак и бывшая главный врач Холмской центральной районной больницы Светлана Мищенко.

История эта касается приобретения здания в Холмске с благой целью – разместить в нём детскую поликлинику. Однако следователи квалифицировали действия двух медиков как превышение должностных полномочий, что подпадает под несколько пунктов статьи 286 Уголовного кодекса РФ. В понедельник, 21 апреля в ходе заседания холмского горсуда прокурор попросил суд назначить Светлане Мищенко условное наказание сроком на 4 года.

Оглашение приговора должно состояться ориентировочно после майских праздников. Дело Алексея Пака рассматривает южно-сахалинский городской суд, следующее заседание назначено на 28 апреля.

Оба участника процесса приходят на заседание сами, мер пресечения к ним не применялось. Рассмотрение дел началось с осени 2023 года, их не раз откладывали, объявляли перерыв. Например, в деле Светланы Мищенко, движение которого можно посмотреть на официальном сайте, с осени 2023 года практически везде стоят формулировки «расмотрение отложено». У бывшего главы областного минздрава формулировки другие – «объявлен перерыв». Последний раз суд собирался по его делу 16 апреля.

Подробности этой истории «Советский Сахалин» освещал пять раз в публикациях «Чайка» бескрылая» от 12 июля 2022 г.; «Благие намерения за казённый счёт» от 17 ноября 2022 г.; «Два уголовных дела по одной холмской «Чайке» от 17 ноября 2023 г.; «Громкое дело «Чайки» от 23 апреля 2024 г.; «Кто поставил телегу впереди лошади?» от 10 декабря 2024 года.

История неудачного «полёта» берёт начало в 2017 году. Намерения были благими – приобрести здание холмской «Чайки» чтобы отремонтировать его и переселить сюда детскую поликлинику, которая ютилась в старой постройке. С этим планом Светлана Мищенко обратилась в региональный минздрав, его тогдашний глава поддержал замысел. Из казны на приобретение бывшей гостиницы потратили 50 млн рублей. Ремонт предполагали начать в 2018-м, однако дело застопорилось: покупка «Чайки» была незапланирована, найти в бюджете средства на ремонт оказалось проблематичным.

В итоге приличная постройка, появившаяся в 1964 году, оказалась в зависшем состоянии – прежние хозяева гостиницу продали и перестали отвечать за её состояние, новые поставили процесс на паузу. Здание никто не охранял, и закономерно, что в рамах сначала не стало стёкол, потом начала исчезать мебель. Круглосуточная охрана появилась только в конце 2018 -го. Руководство холмской больницы подготовило документацию и собиралось вплотную заняться «Чайкой» в 2019 -м.

Однако планам не суждено было сбыться: областное министерство строительство провело экспертизу, которая выдала заключение – здание бывшей гостиницы несейсмоустойчиво, поэтому размещать детскую поликлинику там нельзя. А ещё к тому времени созрело решение – возвести в портовом городе единый поликлинический комплекс, в котором разместится и детское лечебное учреждение.

Оказавшейся ненужной и купленной за 50 млн рублей постройку решили передать на баланс мэрии, но городу брать её под своё крыло совсем не хотелось. Ведь к тому времени «Чайка» превратилась в развалину. Это подтвердила экспертиза – она признала состояние бывшей гостиницы аварийным. Было принято решение её снести. И снова за счёт бюджета. В итоге ликвидация аварийного строения осенью 2022 года обошлась почти в 17 млн рублей.

Теперь в судебном заседании предстоит ещё раз найти ответы на вопросы – могла ли крепкая на момент покупки постройка послужить ещё, поставь возле неё вовремя охрану? Знало ли руководство больницы о том, что здание «Чайки» не отвечает тем требованиям, которые предъявляются к медучреждениям? Тщательно ли министр здравоохранения изучил вопрос, когда давал согласие на приобретение бывшей гостиницы за бюджетные деньги? Наконец, не поторопились ли снести здание – возможно, его можно было вернуть в нормальное состояние и использовать по другому назначению?

Наверное, обо всём этом фигуранты дела подумали бы не раз, если бы тратили не бюджетные, а собственные средства.

Владимир ПАВЛОВ.

Справка

Более 61 млн рублей составил ущерб, принесённый казне области приобретением «Чайки» в Холмске.

По теме: