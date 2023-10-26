Музыкальные марины

«Здесь океан не терпит робких»

В конце 1960-х известный советский поэт-песенник Лев Ошанин дублёром старпома прошёл 11 тысяч миль по Тихому океану. Впечатления о той экспедиции и встречах с сахалинцами и курильчанами вдохновили его на творчество. В марте этого года в «Воспетых островах» была рассказана история создания его песни «А мы на Курилах» в исполнении Владимира Трошина.

Но есть у Ошанина и такое стихотворение, озаглавленное по первой его строчке:

Волна открыла и накрыла,

И на рассвете пал туман,

И всплыли Малые Курилы,

И заштормило океан.

Здесь днём и ночью не до сна,

Здесь океан не терпит робких.

Здесь полуполюс, полутропики,

И здесь обманна тишина…

Этот текст положил на музыку композитор Евгений Щекалёв. А первым исполнителем песни, названной «У Малых Курил», стал Леонид Серебренников. Его голос звучит более чем в 70 кинофильмах. Памятен этот артист и по песням в «Обыкновенном чуде», а также «Д’Артаньяне и трёх мушкетёрах».

Сегодня композицию «У Малых Курил» можно послушать в интернете по многочисленным ссылкам. А вот сахалинские и курильские стихи Льва Ошанина издавались очень давно. Несколько таких можно найти в двухтомнике его избранных произведений 1971 года. Три стихотворения («Есть на Малых Курилах волной пропылённый», «Волна открыла и накрыла», «Сахалин»), датированные 1970 годом, вошли в антологию «День поэзии-1972». В периодике советского времени публиковались стихи поэта «Голос Охотского моря», «Кунашир» и другие.

«Что такое дружба на Курилах…»

В 1980 году в репертуар Иосифа Кобзона вошла песня «Тихий океан» на стихи Людмилы Овсянниковой и музыку Александра Изотова. В первом куплете там упомянуты Курильские острова:

Тихий океан, шторм или туман,

как подарок – ясная погода…

Но здесь мои друзья,

и забыть никак нельзя,

что такое дружба на Курилах…

Песня понятна всем дальневосточникам. В ней описываются известные для нашего края реалии: шторм, туман, встреча солнца, а ещё – родная страна, дозор и граница.

Людмила Овсянникова была инженером-физиком, но писала стихи и фантастическую прозу, редактировала тексты эстрадных песен и работала внештатным корреспондентом радиостанции «Юность». Кстати, музыка к стихотворению физика-лирика «За земной крутизной» – творчество Яна Френкеля. А вокальный образ произведения создал легендарный голос советской эстрады Владимир Трошин.

Известна Овсянникова и по песне «Береза белая». Мелодию к ней сочинил композитор Владимир Шаинский, а исполнил песню в те годы ещё совсем молодой Лев Лещенко.

Елена Белобережская.

Мы продолжаем проект «Воспетые острова» об истории создания песен о Сахалине и Курилах, об их авторах – профессиональных и самодеятельных, а также об исполнителях.

Прослушать песни можно на интернет-площадках газеты «Советский Сахалин» – на сайте, ВКонтакте, Телеграм и Одноклассниках.

Приглашаем принять участие в проекте. Присылайте песни. Будем их слушать и оценивать вместе.

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