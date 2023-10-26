Музыкальные марины

«Здесь океан не терпит робких»
В конце 1960-х известный советский поэт-песенник Лев Ошанин дублёром старпома прошёл 11 тысяч миль по Тихому океану. Впечатления о той экспедиции и встречах с сахалинцами и курильчанами вдохновили его на творчество. В марте этого года в «Воспетых островах» была рассказана история создания его песни «А мы на Курилах» в исполнении Владимира Трошина.
Но есть у Ошанина и такое стихотворение, озаглавленное по первой его строчке:
Волна открыла и накрыла,
И на рассвете пал туман,
И всплыли Малые Курилы,
И заштормило океан.
Здесь днём и ночью не до сна,
Здесь океан не терпит робких.
Здесь полуполюс, полутропики,
И здесь обманна тишина…
Этот текст положил на музыку композитор Евгений Щекалёв. А первым исполнителем песни, названной «У Малых Курил», стал Леонид Серебренников. Его голос звучит более чем в 70 кинофильмах. Памятен этот артист и по песням в «Обыкновенном чуде», а также «Д’Артаньяне и трёх мушкетёрах».
Сегодня композицию «У Малых Курил» можно послушать в интернете по многочисленным ссылкам. А вот сахалинские и курильские стихи Льва Ошанина издавались очень давно. Несколько таких можно найти в двухтомнике его избранных произведений 1971 года. Три стихотворения («Есть на Малых Курилах волной пропылённый», «Волна открыла и накрыла», «Сахалин»), датированные 1970 годом, вошли в антологию «День поэзии-1972». В периодике советского времени публиковались стихи поэта «Голос Охотского моря», «Кунашир» и другие.
«Что такое дружба на Курилах…»
В 1980 году в репертуар Иосифа Кобзона вошла песня «Тихий океан» на стихи Людмилы Овсянниковой и музыку Александра Изотова. В первом куплете там упомянуты Курильские острова:
Тихий океан, шторм или туман,
как подарок – ясная погода…
Но здесь мои друзья,
и забыть никак нельзя,
что такое дружба на Курилах…
Песня понятна всем дальневосточникам. В ней описываются известные для нашего края реалии: шторм, туман, встреча солнца, а ещё – родная страна, дозор и граница.
Людмила Овсянникова была инженером-физиком, но писала стихи и фантастическую прозу, редактировала тексты эстрадных песен и работала внештатным корреспондентом радиостанции «Юность». Кстати, музыка к стихотворению физика-лирика «За земной крутизной» – творчество Яна Френкеля. А вокальный образ произведения создал легендарный голос советской эстрады Владимир Трошин.
Известна Овсянникова и по песне «Береза белая». Мелодию к ней сочинил композитор Владимир Шаинский, а исполнил песню в те годы ещё совсем молодой Лев Лещенко.
Елена Белобережская.
Мы продолжаем проект «Воспетые острова» об истории создания песен о Сахалине и Курилах, об их авторах – профессиональных и самодеятельных, а также об исполнителях.
Прослушать песни можно на интернет-площадках газеты «Советский Сахалин» – на сайте, ВКонтакте, Телеграм и Одноклассниках.
Приглашаем принять участие в проекте. Присылайте песни. Будем их слушать и оценивать вместе.
13 июля 2021 – Валентина Толкунова у островитян
22 июля 2021 – В ритме «Сахалинского вальса»
29 июля 2021 – «Мой Сахалин – далёкая страна…»
5 августа 2021 – Душевный шансон
12 августа 2021 – Хит от ветра юности
19 августа 2021 – Признание в любви
26 августа 2021 – Суперстар Кунашира
2 сентября 2021 – Гавань его мечты
9 сентября – «Песня на слуху… Будет жить!»
16 сентября 2021 – Бирюзовый край Виктора Воронова
23 сентября 2021 – Каждый год по песне
30 сентября 2021 – Премьера песни
7 октября 2021 – Букет от Яна Френкеля
14 октября 2021 – Тезка острова Юрий
21 октября 2021 – Владимир Высоцкий тоже отметился…
29 октября 2021 – «Пою о том, чем дорожу»
2 ноября 2021 – «Город милый мой стал моей судьбой»
11 ноября 2021 – Музыкальная заявка из Калифорнии
18 ноября 2021 – «С чайками летит его душа»
25 ноября 2021 – «Озеро Валентины» Юрия Михеева
2 декабря 2021 – Между небом и землей
9 декабря 2021 – Почти загадочная история
16 декабря 2021 – Ностальгия в ожидании теплого мая
23 декабря 2021 – Есть в острове нечто магическое
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13 января 2022 – Премьера песни – эксклюзив проекта
20 января 2022 – «Голубоглазый Сахалин»
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3 марта 2022 – Всему свету по строчке…
10 марта 2022 – О Сахалине с любовью
17 марта 2022 – Наш Тихоокеанский флот
24 марта 2022 – «Ровно восемь часов назад»
31 марта 2022 – «Здесь я дома»
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14 апреля 2022 – Поющий поэт
21 апреля 2022 – «Это гавань моя»
5 мая 2022 – Верность музыке и Сахалину
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19 мая 2022 – Возвращение в город юности
27 мая 2022 – Обронила перышко жар-птица
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17 июня 2022 – Ну как, Сахалин, дела?
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