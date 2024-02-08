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Птицефабрика «загрипповала»? 3 февраля падёж птицы на яичном производстве «Островной» превысил нормы, последовали экстренные меры

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Фото: apk-news.ru

Региональная прокуратура взяла на контроль ситуацию, связанную с гибелью кур на птицефабрике «Островная». С 7 февраля по решению руководства предприятия введен режим повышенной готовности к предотвращению возможной чрезвычайной ситуации.

Птицефабрика прекратила продавать населению живую птицу без обеспечения условий биологической безопасности. Но не только это. В производственные зоны запрещён вход посторонним лицам, кроме специалистов ветеринарных служб и персонала, выполняющего рабочие операции. Введены ветеринарно-санитарные пропускники с дезинфекционными барьерами на входе и въезде. В течение рабочего дня исключены контакты птичников между корпусами. По графику проводится санитарная обработка конвейеров и зачищенных бункеров, предназначенных для хранения кормов. Исследуются на токсичность пробы комбикормов.

Также в связи с ухудшением эпизоотической обстановки промышленного цеха отобранный патогенный материал отправлен на исследования в лабораторию института экспериментальной ветеринарии Сибири и Дальнего Востока в Новосибирской области для определения иммунитета по заболеваниям.

В минувшее воскресенье пробы от павшей птицы были направлены в Сахалинский филиал Приморской межобластной ветеринарной лаборатории и дали положительные результаты на грипп типа А. Дополнительные исследования должны помочь определить его патогенность. Помимо этого, для подтверждения диагноза пробы оперативно направлены во всероссийский научно-исследовательский институт защиты животных министерства сельского хозяйства и продовольствия РФ (г. Владимир).

Из комментариев гендиректора предприятия Вадима Рокотова известно, что когда падеж птицы на фабрике стал превышать допустимые нормы, сообщение об этом было направлено в контролирующие органы.

В региональном правительстве также держат ситуацию на контроле и подчеркивают, что  птичий молодняк не пострадал, поэтому численность поголовья удастся восстановить.

Это не первый случай падежа на «Островной». В ноябре 2022-го на бройлерном производстве обнаружили высокопатогенный птичий грипп. Пришлось уничтожить всё поголовье. Восстанавливать его начали в январе 2023 года.

В региональном министерстве сельского хозяйства и торговли дополнительно сообщили, что в любом случае  интересы потребителей не должны пострадать.

Продукция птицеводства в оптовую торговлю исправно поступает из разных регионов, прилавки не пустуют.

Николай ПИТЕРСКИЙ.

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