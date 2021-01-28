Бенчмаркинг в кейсе. Сегодня иноязычные кальки оттеснили русский язык

А не ударить ли нам триггером по фидбэку, чтобы инсайт в нетворкинге не юзать? Тем более что с ассессментом у нас никаких проблем, да и тьюторов вполне хватает. С такими скиллами, как у наших эйчаров, нам хайп обеспечен. Только так! На фоне тотального коучинга никакой дедлайн не страшен.

Примета нашего времени — обилие англицизмов. Трудно найти компанию, где бы «фидбэк», «промоутер» или «оффтоп» не повторяли по сто раз на дню. Иная офисная дива еще и мейкап с утра толком сделать не успела, а уже торопится постить в сети нечто весьма эксклюзивное про бенчмаркинг в кейсе. И никого это не удивляет.

Настолько привычными для общества стали новомодные кальки, что иной раз даже кажется: не в России живем, а где-нибудь на задворках Нового Света. Скажем, в штате Аризона или даже Техас. Это рядом с Мексикой.

Можно не обращать на это внимание: говорят и пусть себе говорят, лишь бы только без дела в сетях не юзали. А можно и обратить. Вот как это произошло на недавнем, первом в новом году заседании правительственного часа Сахалинской областной думы. Одним из вопросов, вошедших в повестку дня, стало обсуждение итогов деятельности автономной некоммерческой организации «Агентство по подбору кадров» за 2020 год. О том, насколько успешно здесь подыскивают кадры для органов местного самоуправления, государственных организаций и коммерческих структур, депутатам рассказала директор АНО Светлана Удалова.

Созданное на бюджетные средства в августе 2020 года, агентство «закрыло» 97 вакансий в органах исполнительной власти. Нынче работает самостоятельно — по договорам, заключенным с сахалинскими компаниями и теми же органами госвласти. Понятно, что не за бесплатно: поиск нужного работника обходится заказчику от 40 до 70 тыс. рублей.

Сейчас агентство заполняет 641 вакансию. Здесь не только подыскивают кадры, но и при необходимости обучают их. А также занимаются ассессментом — оценивают реальные качества сотрудников, их психологические и профессиональные особенности.

На первый взгляд АНО дублирует областной центр по трудоустройству населения, который уже многие годы занимается кадровым подбором специалистов для предприятий региона. Зачем надо было за бюджетные деньги создавать аналогичную структуру? Возможно, хватило бы элементарного апгрейда (обновления) вышеозначенного центра. На этот счет мнения депутатов разделились. И сторонники создания структуры остались в явном меньшинстве.

Ассоциация позиционирует себя как структура, демонстрирующая комплексный подход к подбору персонала. Ну что же, звучит красиво. А главное, современно. Понятно, что без ассессмента здесь никак не обойтись.

Явный переизбыток англицизмов расстроил депутата Виталия Гомилевского.

— Вот я открыл презентацию и читаю: «ассессмент», «тьютор», «платформа Ай-Принт»… Такое впечатление, что я попал на какой-то международный форум, — заявил депутат. — Хотят показать свою солидность, что ли? Всего процентов десять, может, и знают, что такое тьютор… А ведь все эти выражения имеют аналоги в русском языке! Не хочу показаться ретроградом, откровенно говоря, но надо бы от этого воздержаться. Это было бы уважительно по отношению к населению.

Вот такой инсайт, по-русски говоря — умение проникнуть в суть явления, показал на заседании областной думы депутат Виталий Гомилевский. Возможно, его услышат сахалинские любители новомодных калек. И даже попробуют от англицизмов воздержаться. Хотя вероятность этого невероятно мала. Слишком уж велико желание у новомодных коучей (тренеров) и тьюторов (наставников) хватануть хайп (получить популярность), что называется, по-легкому — за счет умения юзать (использовать) модные заграничные наработки, а то и элементарный нетворкинг (установление связей и знакомств).

Главное — сказать так, чтобы тебя не поняли. И все будет в кейсе: бенчмаркинг, фидбэк, инсайт…

Сергей ЧЕВГУН.