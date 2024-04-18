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АКЦЕНТ

Волшебство мимолётности. Непридуманная история

Фото с сайта fiectone.ru.

У меня традиция – утро дня рождения встречать на море. Вот и в этот раз вышел в сумраке из машины на берег. Волны… ветер… холодно. И хотя настроение было хорошее, почему-то стал бурчать под нос стихи классика: «Уж не жду от жизни ничего я. И не жаль мне прошлого ничуть…».

Когда дошёл смысл этих строк, спохватился: чего это я? Заметил вдалеке приближающуюся фигурку бегущей вдоль моря девушки. Подумал, либо жизнь не сложилась, либо по утрам не спится…

Так как на берегу никого не было в это раннее время, я невольно разглядывал стройную фигурку, пробегающую мимо меня. За ней оставались следы от кроссовок, на которые тут же набегали волны. В маленьких следах отражалось небо, недолго, несколько секунд. Потом вода просачивалась, и оставался просто серый песок.

Сами собой пришли строчки из известной бардовской песни: «За тобою остаются два твоих следа. Значит, не напрасно ты живёшь». Но это совсем другое дело! Улыбнулся себе. Уходя, оглянулся на девушку и подумал, а может, у неё тоже день рождения?

Сергей Хан, г. Южно-Сахалинск.

 

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