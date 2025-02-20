Бойцы-сахалинцы, вам посылки из дома! «Советский Сахалин» своих не бросает

Землякам на СВО отправлена очередная посылка от редакции «Советского Сахалина». К 23 февраля воины получат сладкие гостинцы – партию шоколадок – и индивидуальные тактические аптечки.

Доставить гостинцы «к ленточке» помог сахалинский филиал Всероссийского центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодёжи.

В прошлом году редакция «Советского Сахалина» стала лауреатом Премии Правительства России. Журналисты решили потратить деньги на индивидуальные тактические аптечки.

– Когда меня спрашивают, почему вы решили закупить именно аптечки, я отвечаю: кому-то они сохранят жизнь, – говорит главный редактор «Советского Сахалина» Татьяна Вышковская. – Ведь в случае необходимости боец сможет оказать первую помощь себе или раненому сослуживцу.

По содержимому тактической аптечки журналисты консультировались со школьным учителем южносахалинцем Юлианом Красавиным. В зоне СВО он служил фронтовым медиком и сам получил тяжелейшее ранение.

Первую партию аптечек журналисты отвезли на полигон в сентябре прошлого года. Там в тот момент проходили обучение сахалинские ребята, которые готовились к службе на границе. Отрабатывали навыки вождения боевых машин и обращения с дронами, проходили огневую и инженерную подготовку, изучали тактическую медицину и военную топографию.

К новому месту службы бойцы отправлялись «вооружёнными» и аптечками от «Советского Сахалина».

– Возвращайтесь живыми и здоровыми, – напутствовали их журналисты. – Вы теперь у нас «под крылом», и, если возникнут проблемы, выходите на редакцию. Чем можем – поможем.

Кстати, весной прошлого года сахалинским бойцам на СВО партию газеты «Советский Сахалин» увезла героиня публикации «Птичка-невеличка с позывным «Кубань» Анна Пинчук. В тот раз большую помощь с доставкой груза до адресатов оказали сахалинские казаки.

Ярослав САФОНОВ.

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