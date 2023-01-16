Хронометраж строгого режима. Где отбывают наказание фигуранты громких дел

Подходит к концу срок пребывания в заключении одного из фигурантов уголовного дела экс-губернатора Хорошавина.

Речь о Сергее Карепкине, занимавшем должность заместителя председателя правительства региона. В апреле у него заканчивается время отбытия наказания, он должен освободиться из колонии на материке, пояснил защищавший его на суде адвокат Игорь Янчук. Во второй половине следующего года закончится срок нахождения в колонии для другого члена команды экс-губернатора советника Андрея Икрамова. Он также отбывает наказание в Хабаровском крае.

Тонкости тюремного счета

Самого Александра Хорошавина Фемида приговорила к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в 500 млн рублей. Южно-сахалинский городской суд приступил к рассмотрению по существу дела экс-губернатора и его бывших подчиненных 6 марта 2017 года. Приговор огласили 9 февраля 2018 года. Срок отбытия наказания у всех отсчитывается с весны 2015 года – первым задержали Хорошавина 3 марта в его рабочем кабинете здания правительства. 25 марта президент РФ Владимир Путин уволил его с поста губернатора в связи с утратой доверия. На Икрамова и Карепкина наручники надели чуть позже.

Когда выйдет на свободу бывший губернатор, сказать затруднительно. Его подчиненные фигурировали только в одном уголовном деле, а Хорошавин – в двух. В первом, начатом в 2015 году, рассматривались эпизоды получения взяток от восьми предпринимателей на сумму более 522 млн рублей. Параллельно с процессом по этому делу велось другое следствие, тоже с участием бывшего главы области, в нем рассматривали эпизоды взяток во время выборов мэра и депутатов думы областного центра.

Слушания по второму делу начались летом 2020 года. 28 апреля 2022 года Хорошавина приговорили к 11 годам лишения свободы со штрафом в размере 200 млн рублей. Поскольку один срок у него уже был, Фемида применяет для таких случаев свою арифметику – это называется частичным сложением наказаний. В итоге отбывать ему придется в общей сложности 15 лет и заплатить штраф в размере 500 млн рублей. С этим вердиктом подсудимый не согласился, его защита подала апелляцию.

Поскольку ее пока не рассмотрели, трудно сказать, сколько времени придется провести в неволе экс-губернатору. Соответственно, неизвестно, когда он может выйти на свободу.

С 2015 года Александр Хорошавин и его подчиненные больше времени провели в южно-сахалинском следственном изоляторе, чем в колонии: вначале шел суд, затем рассмотрение апелляции в областном суде.

Вышестоящая инстанция сочла приговор правильным. После ее вердикта в мае 2019 года Икрамов отправился в колонию строгого режима в Комсомольск-на-Амуре, Карепкин – в Хабаровск, на такой же строгий режим. Хорошавина повезли в Хабаровский край на месяц позднее, поскольку в следственном изоляторе на острове он знакомился со вторым уголовным делом. Но в хабаровской колонии он пробыл недолго, в 2020 году снова вернулся на Сахалин – естественно, под конвоем. Узнать, в каком именно исправительном учреждении на территории соседнего региона он находился, не удалось – его адвокат Евгений Балабас вдруг перестал выходить на связь.

Закон предусматривает для всех осужденных такой механизм, как условно-досрочное освобождение – когда, отбыв две трети назначенного срока, можно подать просьбу и освободиться раньше, если, конечно, не было нарушений. Практикующие юристы говорят, что фигурантам дела Хорошавина рассчитывать на такую поблажку вряд ли придется: как правило, ходатайства осужденных по тяжелым статьям (а коррупция входит в их число) об условно-досрочном освобождении не удовлетворяют.

Свобода за сотрудничество со следствием

Как сложились дела у других фигурантов первого дела Хорошавина?

Вячеслав Горбачев, руководитель его секретариата приговорен к 7,5 годам лишения свободы, но условно с испытательным сроком в пять лет. Это значит, что за колючей проволокой он не находится. Бывший чиновник обвинялся в пятикратном получении взяток в особо крупном размере в составе организованной преступной группы и легализации преступного дохода. Однако он заключил соглашение со следствием, признал свою вину и дал показания против других фигурантов. Горбачева освободили от пребывания в тюрьме на время следствия. Материалы его дела выделили в отдельное производство и решили рассматривать в особом порядке. Этим и объясняется щадящее наказание. В дополнение суд снял арест с имущества Горбачева в Москве и в Краснодарском крае. Приговор ему вынесли позднее других, в марте 2020 года.

Пятый участник дела Хорошавина Николай Борисов, экс-министр сельского хозяйства области. Как и Горбачев, он сотрудничал со следствием, был освобожден из следственного изолятора. Сторона обвинения просила для него семь лет лишения свободы. Но суд приговорил его к штрафу 4,5 млн рублей, а с учетом его нахождения под домашним арестом сумму уменьшили до 2,5 млн.

Спустя непродолжительное время после приговора Борисов умер. Ни он, ни Вячеслав Горбачев, как не трудно предположить, апелляции на вердикт суда не подавали. Любопытно, что в интернете не удалось найти ни единого упоминания о смерти Борисова. Его адвокат Ольга Дружинина тоже не смогла вспомнить год и дату и его смерти – времени с той поры прошло немало. Она только подтвердила, что ее подзащитного больше нет…

После апелляции

В Комсомольске-на-Амуре отбывает наказание экс-мэр Корсакова Александр Рудаков. В начале сентября 2017 года его задержали по подозрению во взятке. Следствие посчитало, что он получил часть денег в сумме 1,5 миллиона рублей за общее покровительство коммерческой структуры и заключение «лакомого» подрядного договора. Сменивший Хорошавина губернатор Олег Кожемяко временно отстранил корсаковского главу от должности. Рудаков не признал своей вины, сославшись на провокации правоохранителей.

Приговор ему вынесли в январе 2020 года – восемь лет колонии строгого режима, штраф 35 миллионов рублей плюс лишение права занимать должности в органах власти и местного самоуправления на пятилетний срок.

Осужденный обжаловал вердикт суда, и на период, который требуется для этой процедуры, ему в январе 2021 года изменили меру пресечения на домашний арест. Но весной того же года приговор оставили в силе. Рудакова снова взяли под стражу.

Летом 2022 года к 4,5 годам лишения свободы и штрафу в 1 миллион рублей приговорили бывшего депутата облдумы и крупного рыбопромышленника Дмитрия Пашова. Вердикт оглашали во Владивостоке. Напомним, Пашов был задержан 26 февраля 2021 года во время рабочей поездки в Хабаровск. Ему предъявили обвинение в соучастии в контрабанде 3 тысяч 391 тонны живого краба стоимостью 2,6 млрд рублей из России в Японию, Южную Корею и Китай, а также уклонении от уплаты таможенных платежей в размере 9,2 млн рублей.

Суд установил, что контрабанду с участием подсудимого организовал собственник трех крупных предприятий области Олег Кан. С 2014 по 2019 годы краба вывозили за границу. При этом он декларировался по одной цене, а отгружался по другой – значительно превышающей заявленную. Разница оседала на счетах оффшорных компаний и потом делилась среди участников преступлений.

Защита подавала апелляцию, вышестоящая инстанция под занавес прошлого года сочла приговор не подлежащим отмене.

Где будет отбывать наказание Пашов, пока неясно.

Антон СМОЛЯКОВ.

Кстати

Во втором деле Хорошавина фигурирует бывший вице-мэр Южно-Са­ха­линска Алексей Лескин. Он приговорен к 9 годам лишения свободы. В «зачет» его срока пойдет время прежнего содержания под стражей и нахождения под домашним арестом. Его отправили в следственный изолятор прямо из зала суда, а оттуда в колонию. Штраф на него наложен не был, суд снял арест на принадлежащий ему автомобиль.

К слову

По сообщению агентства РБК, в 2019 году Европейский суд по правам человека присудил Александру Хорошавину свыше 5 тысяч евро компенсации. Суд пришел к выводу, что в отношении осужденного за коррупцию было нарушено положение Конвенции по правам человека. Чрезмерной признана продолжительность предварительного заключения.

А вы не знали?

Суда ждет другая чиновница – Елизавета Андреева. Ее дело будет рассматривать охинская Фемида. Следствие вменяет бывшей муниципальной служащей использование поддельного диплома о высшем образовании. В Уголовном кодексе оно именуется использованием заведомо поддельного официального документа, предоставляющего права (ч. 3 ст. 327 УК РФ).

Напомним, в январе 2019 года она при трудоустройстве в администрацию Южно-Курильского городского округа представила в отдел кадров поддельный диплом о высшем юридическом образовании и потом неоднократно его использовала. В частности, в ноябре 2021-го Елизавета Андреева снова предъявила его при устройстве на муниципальную службу в Охинскую администрацию. Правда, оттуда ее уволили после проверки подлинности документов.

Преступлений подобного рода, совершенных сахалинскими чиновниками, старожилы не припомнят. Уголовное дело поступило на рассмотрение судье Т. Горощеня 29 ноября прошлого года, предварительные слушания прошли 12 января 2023-го. Дата следующего заседания пока не определена.

В СИЗО Елизавету Андрееву не содержат, по таким статьям, как у нее, подобная мера пресечения если и применяется, то крайне редко. Все ограничивается подпиской о невыезде.