Первый номер «СовСаха» редактор набирал самостоятельно

Один из первых корреспондентов островной газеты утверждал: до 1962 года день её рождения отмечали 15 мая

В 1975 году в день пятидесятилетия старейшую газету области наградили орденом Трудового Красного Знамени. «За плодотворную работу по коммунистическому воспитанию трудящихся Сахалинской области, мобилизации их на выполнение задач хозяйственного и культурного строительства» – так мотивировал это решение Президиум Верховного Совета СССР. «Советский Сахалин» к торжественному событию подготовил спецвыпуск со статьёй Владимира Аболтина, работавшего над первыми номерами издания.

Газету готовил разведчик

«Я был причастен к выпуску первого и последующих – в течение года – номеров «Советского Сахалина», – вспоминал Владимир Аболтин в статье «Начало». – «Советский Сахалин» был поначалу органом Революционного комитета. Поэтому и рассказ нужно начинать с того дня, когда над Северным Сахалином взвился красный флаг».

Аболтин рассказал читателям, что в командировку на Сахалин его отправил нарком Георгий Чичерин. Вместе с ним в Александровск выехали будущий глава ревкома Рафаил Шишлянников, начальник пограничного отряда Василий Красников, геолог Пётр Полевой и медик Иван Плютач. В юбилейной статье Владимир Яковлевич называет их первыми авторами «Советского Сахалина».

«Сразу же встал вопрос о скорейшем выпуске газеты. Ведь до этого сахалинцы пользовались информацией местной буржуазной газетки «Еженедельные известия», которая, в свою очередь, черпала материал из белогвардейских заграничных изданий типа «Русский голос», – пишет Владимир Аболтин. — Редакторы «Известий», некие Карпович и Филиппов, старательно поднимали «боевой дух» и подогревали надежды местной верхушки на скорое падение большевиков и даже… на восшествие на престол нового монарха «всея Руси» Кирилла Романова».

«Русские голоса» издавались в Российской империи ещё в XIX веке. После победы большевиков в Гражданской войне газеты с таким названием печатались в странах, где скапливались эмигранты из Советской России. Вероятнее всего, сахалинские газетчики Карпович и Филиппов брали информацию из «Голоса», выходившего в Китае с 1921 по 1926 год. Газета негативно отражала жизнь Советской России и СССР, публикуя сведения из переписки эмигрантов с родственниками.

Корреспондент, наборщик, корректор

Для подготовки советской газеты из Хабаровска приехал «молодой и жизнерадостный человек» Павел Ахаров – этого страстного фотолюбителя утвердили редактором. Аболтин, увлекающийся журналистской работой, сдружился с Ахаровым, этому способствовали частые рабочие поездки по северу острова.

24 апреля сборная редакция работала над первым номером. Аболтин в статье от 1975 года как будто заново переживает настроения того дня: «В дверях появился Ахаров… Руки у Павла испачканы типографской краской, да и на лице черные мазки.

Он улыбается, хотя я знаю, что он устал: Павлу работать приходится и за корректора, и за наборщика, и за корреспондента. Успокоил его, что вечером статью занесу. Это были воспоминания о двух маёвках, в которых я участвовал, – одна в Риге в 1914 году, другая, через десять лет, в Москве».

Увы, заметку о маёвках Аболтина нам прочитать не удалось: скорее всего, её поставили на вторую полосу первого номера, а в архивах сохранилась лишь первая полоса. При этом на сайте Сахалинской областной научной библиотеки размещена только её половина. Владимир Аболтин пишет, что сам отвёз первые номера «Советского Сахалина» в Москву. Но всё-таки подшивка газеты в Ленинской библиотеке начинается с третьего номера. Поэтому до 1962 года днём рождения газеты считалось 15, а не 1 мая.

О Павле Ефимовиче Ахарове пока известно немного. В июле 1926 года он уехал из Александровска, поступив в распоряжение Далькрайкома – органа исполнительной власти, управляющего Дальневосточным краем. Этот гигантский субъект РСФСР, известный как Дальневосточная область, правопреемник Дальневосточной республики, в те годы включал в себя территории от Забайкалья до Приморья и Чукотки. В базе данных ликвидированной правозащитной организации упоминается Павел Ефимович Ахаров, сотрудник Дальстроя (треста, отвечавшего за промышленное развитие территории в верховьях Колымы) и Норильского комбината. Там же указано, что в 1939 году Ахаров был расстрелян в Москве и похоронен на полигоне «Коммунарка».

Газета нашла управу на Фомку

Первые номера газеты выходили и вовсе без указания учредителя. На первой полосе указан адрес конторы и редакции в Александровске – дом № 413 по Николаевской улице (современное название Советская). По свидетельству Владимира Аболтина, лишь в конце июня 1925 года редакция разместила под названием газеты информацию том, что это официальный орган Сахалинского бюро РКП (Российской коммунистической партии) и Сахалинского революционного комитета.

Летом 1925 года в редакции работали 15 постоянных рабочих и сельских корреспондентов (рабселькоров). Их сигналы с мест оперативно рассматривали бюро РКП и ревком, меры принимались быстро, такая действенность газетных статей повышала популярность «Советского Сахалина».

Аболтин вспоминает, как газета призвала прокуратуру найти управу на некоего Фомку, который хулиганит в селе. В следующем же номере «Советский Сахалин» публиковал отчёт надзорного органа, из которого следовало, что гражданин Фома Константинович Альшев отдан под суд. Часто сахалинцы не просто критиковали недостатки, но и выступали с инициативами: «Мы, крестьяне села Корсаковка (близ Александровска. – Прим. ред.), постановили: провести электричество в нашем селе, для чего 60 столбов и закопку их принять на себя».

Какая зарплата у редактора

Уже в ноябре 1925 года бюро РКП решилось на выпуск двух номеров «Советского Сахалина» в неделю. За экземпляр газеты брали 20 копеек советских денег – это указано в куцых выходных данных первого номера. Если принять к сведению информацию о том, что первые номера выходили тиражом в 350 экземпляров, то можно представить месячную выручку «Советского Сахалина»: газета приносила 560 рублей.

Расходы на издание посчитать сложно. Но из исследования советского журналиста Владимира Дембо (1887 – 1937 гг.) «Бюджет работника печати (Итоги бюджетного обследования)», опубликованного в 1926 году, можно узнать, что заработная плата редактора в те годы составляла примерно 175 рублей. Нужно отметить, что Дембо для этого исследования опросил больше тысячи работников советской прессы. Советский литработник – в современном лексиконе эта газетная специальность, в функции которой входило первое редактирование писем и заметок, записана как «райтер» – зарабатывал около сотни рублей.

Николай ШЕЛЕПОВ.

СПРАВКА

Владимир Яковлевич Аболтин (Валдемар Аболтиньш) родился в Российской империи на территории современной Латвии. В июне 1917 года примкнул к большевикам в Риге. Окончив командные курсы Красной Армии, участвовал в Гражданской войне в рядах латышских стрелков. С 1921 года работал в разведуправлении Красной Армии. В 1925 году окончил восточный факультет Военной академии Генштаба РККА. После службы в структурах разведки в 1956 году перешёл к научной деятельности и следующие двадцать лет работал заместителем директора Института мировой экономики и международных отношений.