К звездам через Поднебесную. Как выпускница СахГУ «завоевывала» Китай

Люди, которые решили получить образование в другой стране, – смелые исследователи. Ведь учеба за границей – это ускоренный курс по взрослению. Учеба в Китае – это еще и путешествие на другую планету. Мне повезло совершить такое путешествие. Оно оказалось одним из самых увлекательных и наполненных яркими приключениями.

В моей жизни всегда получается так, что место само меня приглашает, мне остается только согласиться и прыгнуть к нему навстречу. Так получилось и с Китаем: он позвал – я приехала.

Помню, как одну из лекций в СахГУ прервал преподаватель. Он вошел в кабинет и объявил конкурс на магистратуру в неизвестном мне городе Китая с населением в 11 млн человек. Это было 6 лет назад. Тогда я получила грант – возможность бесплатно учиться в Сычуаньском университете в южном китайском городе Чэнду.

За Сычуаньский университет я готова ручаться. И на это у меня есть 3 причины: состав преподавателей, четкие правила университета и жизнь после его окончания.

В нашей группе было четверо иностранцев и 60 китайцев. Они понимали все, что говорят преподаватели. Материал был интересным и хотелось его впитывать.

Но нам приходилось до ночи переводить лекции с китайского и только потом выполнять домашние работы. За неуспеваемость мы могли потерять возможность учебы по гранту. Без помощи преподавателей, которые терпеливо отвечали на все наши вопросы, я бы не справилась.

Правила университета воспитали во мне серьезное отношение к учебе, ответственность и усидчивость. Условий для того, чтобы продолжать учиться и получить допуск к защите диссертации, было больше, чем иероглифов в китайском языке. И за все я была ответственна сама. Поэтому у меня не было выбора, кроме как стать прилежной ученицей.

Магистратуру я окончила 3 года назад. Но мой университет до сих пор сопутствует моему успеху. Куда бы мне ни хотелось устроиться на работу в Китае, фраза о том, что я окончила Сычуаньский университет, заставляла работодателя расплываться в улыбке. В его глазах это повышало мой статус и давало мне больше шансов получить работу. Да и вообще, китайцы с особым трепетом относятся к городу Чэнду: к его еде, культуре, истории. Это помогает мне завести разговор даже с самыми молчаливыми китайцами.

Во время пандемии 2020 года я вернулась в Россию. Но и здесь запись в резюме об иностранном образовании открыла мне редкие возможности. Поэтому я с радостью готова поделиться своим опытом с читателями.

Причин выбрать Китай для обучения на магистратуре много: стипендиальные программы в лучшие вузы страны; путешествия по горным вершинам, тихим озерам и шумным городам; сумасшедший опыт самостоятельной жизни и друзья отовсюду и навсегда. Но главное – перспективы. Это вы и сами понимаете, раз задумались об учебе в Китае. Теперь расскажу, как это осуществить.

Сначала нужно выбрать, на каком языке будет обучение: на китайском или на английском. Чтобы подтвердить знания и готовность слушать лекции на одном из языков, вам понадобится сдать тест. На китайском – это HSK, на английском – IELTS.

Затем вы должны решить, кто будет оплачивать учебу: самостоятельно или по гранту.

По гранту

Мы интересны китайцам. Они щедры на выдачу грантов молодым иностранным специалистам. Стипендии бывают 4 видов: государственные, от института Конфуция, университетские и городские. Иностранцам проще получить первые две. Я расскажу о государственных. По такой я училась сама.

Государственные стипендии выдают студентам-бакалаврам, магистрантам и докторам, а также обучающимся на языковых курсах.

Требования к кандидатам: отсутствие серьезных проблем со здоровьем, возраст не старше 35 лет, диплом бакалавра.



Если ваш российский университет не предложил участие в конкурсе на стипендию, то вы можете подать заявление сами, через любое консульское отделение Китая в России.

Его нужно подавать с января по апрель. Отбором кандидатов занимается орган ChinaScholarshipCouncil. Там они проверят документы, примут решение и направят документы в выбранный вами университет.

Самостоятельно

Чтобы учиться в китайском вузе платно, вам необходимо собрать определенный список документов и отправить его в вуз. Если с вашими документами все в порядке, у вас есть деньги, чтобы оплатить учебу, и нет судимостей – вы уже почти приняты. Некоторые вузы запрашивают дополнительную информацию. Поэтому советую собирать документы за несколько месяцев, чтобы все успеть.

Остается только выбрать город, университет и не страшиться трудностей. Меня они преследовали с первых дней жизни в Китае: начиная с огромных тараканов в комнате общежития и заканчивая непосильно сложными экзаменами и написанием диссертации. Но в то же время со мной происходило столько интересного!