Пятница, 22 марта, 2024
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Елена Костенко заняла второе место в Кубке России по сноуборду

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В  Новосибирске провели финал  Кубка России по сноуборду в дисциплине «хаф-пайп». На склон СПФЦ «Горский» вышли лучшие райдеры страны, чтобы показать свой уровень. Спортсмены поборолись не только за рейтинг, но и за денежный приз, который установил президиум ФСР.

— По итогам финала турнира награждаются победители и призеры этапа. После чего подсчитываются  очки  этапа и всего турнира. Награждение состоит из двух частей: по итогам финала кубка России и итогам общего зачета, — рассказали организаторы.

На основании решения президиума ФСР установлен призовой фонд для победителей и призёров общего зачета Кубка России в «хаф-пайпе»:

1 место – 300 000 руб.

2 место – 200 000 руб.

3 место – 100 000 руб.

— Погода явно встала не с той ноги, так как решила преподнести нам сюрприз в виде снегопада. Поскольку подарок стихии мы получили накануне стартов, все пришлось сдвигать по времени для подготовки спортсооружения, — сокрушался тренер сборной России по акробатическим дисциплинам Андрей Мерзликин.

Но все же непогода не помешала спортсменам порадовать зрителей эффектными трюками.

В женском зачете мастер спорта международного класса Елена Костенко (Южно-Сахалинск) по итогам предыдущих этапов претендовала на бронзу. Однако в финале она выступила на отлично, заняв первое место. Это позволило ей переместиться на второе место в общем зачете Кубка страны, сообщила пресс-служба сахалинского минспорта.

Кёрлинг на колясках

Соревнования по кёрлингу на колясках в рамках Зимних игр паралимпийцев «Мы вместе. Спорт» стартовали в Южно-Сахалинске. Матчи проходят на базе учебно-тренировочного центра «Восток». Участие принимают 16 команд из Красноярского и Краснодарского краев, Москвы, Санкт-Петербурга, Самарской, Новосибирской, Челябинской, Московской, Тюменской и Сахалинской областей.

— На соревновательных площадках встретятся как опытные команды, так и достаточно молодые. Как раз к только только образовавшимся коллективам можно отнести кёрлингистов из островного региона. Но есть уверенность, что даже новички смогут достойно бороться в каждой своей игре. Первые матчи уже показали, что легко не будет никому, — рассказал главный судья соревнований Александр Колесников.

Открыли соревновательную программу Игр три матча группы «А». За восемь эндов между собой победителей выявляли команды «Санкт-Петербург-1» и «Сборная Новосибирской области», «Самарская область» и «Гранитъ-2» (Челябинская область), «Красноярский край-1» и «Московская область-2». Каждый матч до последнего держал в напряжении как спортсменов, так и тренеров, а судьбу первых очков в турнирной таблице порой решали последние брошенные камни.

Игры группового этапа пройдут до 25 марта, а 26 марта состоятся полуфинальные встречи, матч за 3-е место и финал.

В соревновательные дни матчи, проходящих в 15:00 и 18:00, организаторы покажут в прямом эфире на ютуб-канале «RussianCurlingTV» — https://www.youtube.com/@RussianCurlingTV

Горнолыжники со всей России открыли сахалинское «Утро Родины»

Всероссийские соревнования по горнолыжному спорту «Утро Родины» среди юношей и девушек 14 — 15 лет (U16) стартовали в Южно-Сахалинске.

В первый день состязаний на трассу «Армейка» спортивно-туристического комплекса «Горный воздух» вышли 77 спортсменов, представляющих Москву, Санкт-Петербург, Ленинградскую, Московскую, Иркутскую, Мурманскую, Челябинскую, Новосибирскую, Тульскую, Калужскую, Кемеровскую, Магаданскую, Свердловскую, Сахалинскую области, Алтайский, Красноярский, Хабаровский, Приморский, Камчатский края и Республику Башкортостан.

Горнолыжникам предстояло показать свои силы в слаломе. Победителя определяли по сумме времени двух заездов.

Лидером стал Егор Горбачёв, представляющий Москву. Спортсмен показал результат 1:19,30 секунды.

— Я впервые на Сахалине и мне тут нравится. Здесь довольно современный горнолыжный комплекс, лучше тех, на которых я выступал прежде. Заездами в целом доволен, но мог проехать и лучше – много вскидывал лыжи. Слалом – моя любимая дисциплина. Очень нравятся манёвры, ритм, сам процесс битья древка, – поделился подробностями 15-летний Егор.

Вторым стал Глеб Романюк из Ленобласти (1:19,57 секунды). Почётное третье место занял иркутский горнолыжник Никита Дудков (1:20,23).

Соревнования продолжаются.

«Сахалин» победил и забронировал место в «Финале шести»

В Екатеринбурге проходит заключительный тур предварительного этапа чемпионата России по волейболу среди женских команд высшей лиги «А».

В первом матче «Сахалин» играл с местной «Уралочкой-УрГЭУ». Хозяйки площадки выиграли две партии, но затем островитянки «вернулись в игру» и затащили ее на тай-брейк. И все же победа в этот день досталась «Уралочке-УрГЭУ» — 3:2 (25:19, 25:23, 15:25, 26:28, 25:23).

— Играли как могли, волнообразно. Итог на табло. Не справились на блоке с забегами от центральных блокирующих. Допускали ошибки в ненужных моментах. Положительное – то, что смогли с 0:2 отыграться. Но, к сожалению, не смогли вытянуть пятую партию. Впереди еще три игры. Делаем работу над ошибками и идем дальше, — сказала либеро Александра Дмитриева в интервью пресс-службе островной команды.

Работа над ошибками была проделана очень оперативно. «Сахалин» пошел дальше и во второй игре добился победы над «Уфимочкой-УГНТУК» — 3:0 (25:21, 25:20, 25:16).

Результат этой игры гарантировал «Сахалину» попадание в «Финал шести» по итогам предварительного этапа. При любом итоге оставшихся двух игр команда Олега Ляпугина не опустится ниже шестого места.

 

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