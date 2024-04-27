На Первомай прихватите зонтики

Двухдневное потепление в областном центре не должно расслаблять и успокаивать сахалинцев – очень скоро вернется прохлада, возможен и дождь

В региональном управлении гидрометеослужбы в общих чертах обрисовали картину с погодой на предстоящие выходные и Первомай. Потепление на излёте апреля, когда температура воздуха днем на юге острова поднималась до отметки +18 градусов, было связано с поступлением со стороны Хабаровского края порции теплого воздуха. Можно считать его всего лишь приятным бонусом, потому что нормальная для этого времени года прохлада не заставит себя долго ждать, температура воздуха будет держаться днём в пределах +10…+12 градусов, а по ночам может опускаться и до 0…+2 градуса.

Некоторые погодные интернет-ресурсы пророчили дождь на воскресенье 28 апреля и на среду 1 мая. Сахалинские метеорологи с таким прогнозом согласны лишь отчасти и с оговорками. На их взгляд, дождь 28 апреля маловероятен, а если и будет, то очень слабым. А вот на Первомай…

Космические снимки показывают признаки зарождения циклона в Японском море, скорее всего он сформируется к 30 апреля. Дальше многое будет зависеть от траектории его движения. Обычно она пролегает над Японией и Курильскими островами. Фронтальный раздел может коснуться и Сахалина. Но учитывая, что будущий циклон не будет глубоким, сильных осадков не ожидается, да и усиления ветра выше параметров 8 – 13 метров в секунду тоже.

У нынешнего апреля есть одна характерная черта – он выдался чрезвычайно сухим. На 26 число выпало всего лишь 14 миллиметров осадков, тогда как для областного центра норма – 57 миллиметров. Как ситуация будет развиваться дальше – время покажет.

Семён РЕЧКИН.