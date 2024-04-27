Два интересных спортивных события. Футбол: «Сахалин» (Южно-Сахалинск) и «Космос» (Долгопрудный)

28 апреля состоятся матчи четвертого тура первенства России по футболу среди команд второй лиги (дивизион «Б», группа 3). «Сахалин» принимает «Космос» из Долгопрудного. Игра на стадионе «Спартак» начнется в 16:00.

Нынешний «Космос» – новичок в российском футболе, хотя ранее уже существовала команда с аналогичным названием.

В 1991 году был создан «Космос», который сначала представлял Долгопрудный, затем – Электросталь и Егорьевск. К сегодняшнему «Космосу» он отношения не имеет.

Соперник «Сахалина» ведет свою историю с 12 апреля 2022 года. Довольно символично, что датой рождения является День космонавтики.

В 2022 году «Космос» дебютировал в первенстве и Кубке России. В Кубке страны команда с первого захода дошла до четвертого раунда Пути регионов (это 1/32 финала). В 2023 году кубковый путь оборвался на втором раунде.

В первенстве страны оба года «Космос» занимал десятое место, что для новичка, в целом, неплохо.

В этом сезоне «Космос» занимает уже привычное для него десятое место, набрав в трех матчах четыре очка.

Причем, команда с каждым разом ухудшала свой результат. Сначала была гостевая победа над тамбовским «Спартаком» (2:1), затем домашняя ничья с пензенским «Зенитом» (1:1) и гостевое поражение от тульского «Арсенала» (0:2).

История соперничества «Сахалина» и «Космоса» насчитывает два матча. 31 августа 2022 года они встречались в рамках Кубка России, 22 октября 2023 года – уже в первенстве страны. Оба раза сильнее оказался «Космос» (в Кубке – 3:0, в первенстве – 1:0).

Таким образом, пока «Сахалин» в противостоянии с «Космосом» не только не набрал ни одного очка, но и не забил ни одного гола. Домашний матч дает хорошую возможность исправить оба упущения, сообщила пресс-служба регионального минспорта.

Хоккей: На «Кубке Сахалина» островной регион представят два «Вулкана»

I хоккейный турнир среди взрослых любительских команд Дальнего Востока «Кубок Сахалина» пройдёт в Южно-Сахалинске. Соревнования организованы Ассоциацией рыбопромышленных предприятий Сахалинской области.

Островной регион в состязаниях представят две команды, которых объединяет одно название – «Вулкан». Один хоккейный коллектив представляет Северо-Курильск, другой – Сахалин.

Большое хоккейное событие пройдёт с 1 по 4 мая на льду спортшколы «Кристалл».

Все собранные средства от продажи билетов на хоккейные матчи будут переданы в Благотворительный фонд «Будущее вместе» для оказания помощи мобилизованным гражданам и их семьям.

Составы наших команд.

«Вулкан» из Северо-Курильска: Владимир Тюгин, Федор Рубанов, Тимур Еленов, Дмитрий Шамкин, Максим Котелевцев, Виктор Даниленко, Матвей Ивашечкин, Максим Чеснаков, Дмитрий Сухарев, Егор Чернухин, Сергей Иванов, Сергей Ятманов, Александр Судникович, Андрей Ахоньков, Александр Боркин, Сергей Колисниченко, Никита Таах, Егор Князев, Вячеслав Перелыгин и Александр Балыкин.

«Вулкан» с Сахалина: Александр Козубенко, Тимофей Карцев, Илья Декало, Андрей Щербов, Александр Пономарев, Александр Угольников, Иван Гавриленко, Антон Угольников, Александр Чиглинцев, Владислав Калетник, Егор Манин, Артём Сурсов, Илья Берестенников, Виталий Карамнов, Никита Михалев и Родион Булгаков.