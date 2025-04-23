Медведи потянулись к цивилизации после зимней спячки. В чём причина и что с этим делать?

Вот один из недавних эпизодов. Житель села Соловьёвка Корсаковского района вечером прогуливался с собакой у сельского кладбища и обнаружил следы довольно крупного косолапого. Предположил, что медведь искал пищу на погосте и даже пытался раскопать свежую могилу…

Региональное агентство лесного и охотничьего хозяйства оперативно отреагировало на появившиеся в соцсетях видео очевидца, на следующий день инспекторы корсаковского лесничества изучали ситуацию на месте.

Вот что сообщил «Советскому Сахалину» главный лесничий Корсаковского лесничества Сергей Градов:

– Судя по следам, медведь здесь прошел дважды: примерно за неделю до обнаружения следов и числа 15-го апреля. Зверь ничего целенаправленно не рыл, а проходя мимо, неосторожно наступил на край свежей могилы и немного провалился. Медведь взрослый, крупный. Если бы начал рыть землю, там бы креста на месте не было.

Этот косолапый – давний знакомый инспекторов. Он уже года 4 живет неподалеку от кладбища. В прошлом году тот же мужчина, автор видео, видел его следы. Медведь не приближается к людям, если видит их – уходит. Хотя в прошлом году был инцидент – зверь поранил собаку.

Сергей Градов посчитал важным обратиться к людям с просьбой: вместо того, чтобы разжигать панику в интернете, сообщить о происшедшем через единую службу. Реакция будет быстрой. О соловьевском медведе сообщений в единую службу не поступало, но появилось видео в интернете. Время может играть решающее значение.

Главный лесничий проинформировал, что есть решение о вынужденном отстреле этого медведя в порядке регулирования численности. Зверь матерый, никто не знает, что у него в голове. Но одно обстоятельство ограничивает действия. Кладбище Соловьевки относится к землям администрации. Отстреливать зверя можно только на землях лесфонда или в охотугодьях, а в черте поселка действует запрет. Ликвидировать потенциально опасного медведя в этом случае необходимо только в сопровождении сотрудников полиции и под их контролем, чтобы никто не пострадал.

«Алло! У нас Топтыгин в курятнике!»

Это не первый случай в нынешнем сезоне. Фиксировались выходы медведей к участкам на дальневосточных гектарах. Один топтыгин недавно вышел к селу Утёсное, где прежде семейная фермерская пара держала коз. Мужчина зимой умер, а женщина «свернула» хозяйство. Но запах животных остался, он и привлек косолапого. Поживиться ничем не вышло. Больше здесь не появлялся.

Другой медведь наведался в хозяйство, расположенное у горы Юнона, намеревался проникнуть в курятник. Люди пытались его отпугнуть, но он повел себя агрессивно. Пришлось косолапого застрелить.

В этих случаях люди поступили грамотно, обращались сразу в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону 112. Если встреча с животным произошла в Корсаковском районе, можно обратиться и по телефону лесничества 8 (42435) 2-60-98. Но нужно учесть, что он работает с 9 до 18.

В других районах также отмечается активность – Смирных, Ноглики, Холмск, Долинск… Проснулись звери рано, снег сошел быстро, а питаться косолапым нечем: зелени еще нет, рыбы тоже. Земля еще не прогрелась, корни рыть сложно. Вот и начинает зверь тянуться ближе к человеку.

Медведей бояться – в лес не ходить?

На очередном заседании постоянного комитета по экологии и природопользованию областной Думы прозвучала красноречивая статистика. Численность бурых медведей в островной области растет, в прошлом году она составляла 3 881, это на 144 особи больше, чем в 2022-м. При этом больше становится конфликтных ситуаций: в 2024 году зафиксированы 244 случая выхода медведей к людям, 23 нападения на сельскохозяйственных животных и один случай – с гибелью человека.

Особенно высок прирост «медвежьего населения» в Курильском, Макаровском, Смирныховском и Ногликском районах, где обитает почти половина островной популяции бурого медведя.

При этом в прошлом году изъято 43 медведя, это на 20 особей меньше, чем в 2023-м.

В итоге под вопросом безопасность людей, проживающих в отдалённых районах, рыбаков и туристов. К слову, более 90 туристических маршрутов проходят через традиционные места обитания косолапых.

У Потапычей мода на тройни

Тема из разряда вечных и дискуссионных. Находится немало горячих голов, призывающих вообще истребить косолапых, чтобы человеку жить не мешали. Есть и оппоненты, считающие, что нарушать природную гармонию, экологический баланс в природе нельзя, это приведет к целой череде плачевных последствий. В таких случаях всегда полезно прислушаться к мнению компетентного и авторитетного эксперта, это позволяет точнее расставить акценты и принимать взвешенные решения.

– По своей природе бурый медведь – хищник и утилизатор. Чувствует запах съедобного, к нему и идет. А если его медвежонком мамаша приводила к какой-нибудь свалке с пищевыми отходами, он и во взрослом состоянии будет двигаться этим маршрутом в поисках пищи, – говорит биолог-охотовед, руководитель экспертной группы регионального отделения Русского географического общества по направлению биология, экология, природоохранная деятельность, туризм, председатель общественного совета при агентстве лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области Андрей Здориков. – О статистике. Много это или мало – 3800 особей на нашу область? Во времена СССР на 5 островов, включая Сахалин, приходилось примерно 4200 – 4300 медведей. Примерно 18% отстреливалось, и ситуация была под контролем человека.

Сейчас она тоже под контролем. Но в природе наблюдается такое явление: популяция медведей, реагируя на вмешательство со стороны человека, пытается нарастить численность, и это ей пока удается сделать. Немало случаев, когда медведица приносит не 1 – 2 медвежат, а сразу трех или даже четырех! Прежде по три медвежонка бывало крайне редко, не говоря уже о четырех.

Но и в этом я не вижу большой проблемы, потому что 40 – 50% медвежат погибает от естественных причин, не достигнув взрослого состояния. Охотники ушли на СВО

Утверждение насчет постоянного и заметного роста численности косолапых – иллюзия. Численность на прежнем уровне. Просто человек все дальше вторгается в их естественные места обитания, провоцирует лесные пожары, нарушает обычные пищевые цепочки зверья. Косолапые вынуждены искать для себя новые места обитания, прокладывать новые тропы. Многочисленные лососевые рыбозаводы не пропускают вверх по течению лососей на нерест. Медведи остаются без пропитания и концентрируются вокруг этих заводов. Им недостаточно питаться лишь растительностью, ведь для зимовки нужно накопить жир. В какой-то степени утолить голод помогают выбросы на морском побережье, свалки, падаль вдоль дорог. Поэтому медведи в эту пору, до начала хода лососевых, и попадаются людям чаще на глаза.

Об организации охоты. К сожалению, в области осталось совсем мало опытных охотников-медвежатников, от силы 50 – 60 человек. Кто-то отошел от этого дела по возрасту или здоровью, а многие сейчас участвуют в СВО. Молодая смена еще не имеет достаточного опыта. Потому и не «закрываются» все лицензии.

Вместо послесловия

На тематическом заседании в думском комитете прозвучало множество правильных слов: о необходимости комплексного подхода с контролем численности медведей и предупреждением конфликтных ситуаций, о важности проводимой региональным агентством лесного и охотничьего хозяйства работы по учёту численности бурого медведя, отстрелу агрессивных особей, организации любительской и спортивной охоты… Прозвучали предложения увеличить сроки охотсезона, исключить в черте населенных пунктов доступ медведям к легкой пище – стихийным свалкам, к контейнерам с пищевыми отходами…

Одно потенциально «горячее» место указал в беседе с журналистом главный лесничий корсаковского лесничества Сергей Градов:

– У мыса Великан, столь любимого туристами, в свое время установили контейнеры для мусора. К сожалению, мусор отсюда каждые три дня, как полагается, не вывозят. Картина сложилась безобразная – настоящая свалка. А для медведей и прочих лесных обитателей это место притяжения. Что же удивляться, если очередная туристическая группа столкнется здесь с косолапым?

А другое соображение высказал Андрей Здориков:

– Туристические компании, предлагающие туры по традиционно медвежьим местам, обязательно должны проходить экзамены по технике безопасности. Такие группы должны иметь в своем распоряжении специальные средства – как минимум, перцовые аэрозольные баллончики и дудки для подачи звукового сигнала, отпугивающего косолапых.

Ярослав САФОНОВ.

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