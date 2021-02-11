Предпремьерный показ документально-исторического фильма «Тайна мыса Анастасия» пройдет 13 февраля в арт-резиденции «Маяк».

Это картина сахалинского режиссера Александра Зарчикова, который рассказывает о тайне затонувшего у мыса Анастасия японского судна. На бесплатный показ приглашают всех желающих.

Картину снимали члены «Творческого объединения сахалинских кинематографистов». Идейным вдохновителем фильма и автором сценария стал Александр Челноков. Авторы попытались связать современную жизнь на острове Сахалин с событиями последних месяцев второй мировой войны. Действие разворачивается в 1945 и 2020 годах на морских просторах в северной части Тихого океана, в Охотском и Японском морях, проливе Лаперуза и заливе Анива.

Цепочки открытий ведут группу исследователей от тайны затонувшего у мыса Анастасия японского судна к маршрутам военных и транспортных кораблей, самолетов и подводных лодок, начинающихся в разных концах Тихого океана и скрещивающихся у берегов Сахалина, сообщила пресс-служба агентства по делам молодежи Сахалинской области.

– Отчасти забытая тема тихоокеанского ленд-лиза оборачивается трогательной историей, связанной с личной жизнью режиссера «Тайны мыса Анастасия», а поиски затонувшего судна приводят авторов к неожиданным выводам, – делятся авторы картины.

Во время премьеры гостям также покажут документы и фотографии, которые послужили основой картины. После просмотра фильма пройдет дискуссия. Зрители смогут задать вопросы автору фильма, технической и творческой группе.

Показ пройдет в арт-резиденции «Маяк», которая расположена по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 154 б (на пересечении с ул. Бумажной). Начало в 19.00.

Ольга КУКЛИНА.