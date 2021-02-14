Высокие цены на сахар, хлеб, масло – это плохо. А на лекарства? Почему власть не видит, как много с нас дерут в аптеках? Сегодня стоимость практически всех препаратов крутится около тысячи рублей.

Ежедневно я принимаю препараты против гипертонии и холестерина. Два из них стоят по 800 рублей, третий – около 1 тыс. рублей.

Прошедшая осень меня разорила. Пришлось лечиться от нескольких болячек. Лекарство от гастрита обошлось в 1600 рублей, лечение воспаления мочевого пузыря стоило мне 4 тыс. рублей, профилактический печеночный курс – тоже около 4 тысяч.

Между этими курсами обращался в поликлинику с высокой температурой. Там сразу же взяли анализ на коронавирус и выписали лекарство. Температура продержалась недолго, других симптомов не было. Об отрицательном результате мне сообщили только на шестой день, а до этого я, как примерный больной, пил арбидол, который был мне, собственно, не нужен. А стоит арбидол, назначаемый сегодня громадному количеству моих сограждан, около 800 рублей.

Соседка, зная, что иду в аптеку, попросила купить для нее слабительное и мотилиум – препарат для хорошей работы кишечника. Флакон слабительного стоил почти 1 тыс. рублей, а мотилиум – 1145 рублей. Для пенсионерки это какой расход!

Из чего делают эти лекарства? Впечатление такое, что составной их частью является энное количество золота. Почему государство не установит контроль за ценообразованием этой продукции? А ведь она порой важнее хлеба и сахара. В прямом смысле слова означает жизнь для многих и многих.

Степан ЛУГОВОЙ, г. Южно-Сахалинск.