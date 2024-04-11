Будут ПАЗы газовать по острову. Автобусные парки четырёх районов пополнились новейшей техникой

В островной области не сбавляет оборотов программа по обновлению общественного транспорта.

Глава региона Валерий Лимаренко, выступивший с лаконичной речью на торжественной церемонии вручения ключей от сверкающих на солнце красивых и комфортных машин главам районов, подчеркнул:

– До 2027 года купим ещё 500 машин, чтобы полностью заменить наш парк, чтобы он был экологически чистым, ведь техника работает на газе. Чтобы было удобно нашим жителям, ведь автобусы комфортабельные. И, конечно, хотим, чтобы у водителей были хорошие, современные рабочие места…

Ключи от автобусов среднего класса марки ПАЗ вручены главам Долинского района Александру Тугареву, Корсаковского района Александру Ивашову, Невельского района Алексею Шабельнику и первому вице-мэру Холмского района Светлане Казанцевой.

Во время осмотра техники, совсем недавно выпущенной с заводского конвейера, губернатор расспросил водителя об особенностях машины, о дополнительных возможностях для маломобильных пассажиров (автобусы оборудованы пандусами). Созданы и комфортные условия для работы водителя: в кабине у него всё под рукой.

По словам министра транспорта региона Максима Жоголева, эти 19 автобусов предназначены для южной агломерации, где машины среднего класса особенно важны.

Примерно через месяц после оформления автобусы выйдут на линию. Они работают на экологически чистом топливе, оборудованы различными техническими средствами, например, системой видеонаблюдения и записи внутри салона и снаружи. Имеется система слежения ГЛОНАСС, включённая в оригинальную навигаци­онно-инфор­мационную систему правительства региона. Можно будет отслеживать движение каждого автобуса в любой момент, контролировать соблюдение временных интервалов.

Автобусы поставляются в районы, уже обеспеченные газом, либо где есть возможность использовать передвижные заправочные автокомплексы. В ближайшие три года автобусы на газомоторном топливе появятся во всех муниципалитетах.

Николай ПИТЕРСКИЙ.

Новое время - новые автобусы. Южно-Сахалинск-2024

Справка

Новые автобусы приобретены на средства специального казначейского кредита — долгосрочного займа на льготных условиях. Машины ПАЗ Вектор NEXT CNG предназначены для работы на городских маршрутах. В салоне 23 сидячих места, общая пассажировместимость — 59 человек. Десять автобусов переданы Холмскому, четыре – Корсаковскому, три – Невельскому и два — Долинскому районам. Борт каждой машины украшает логотип нацпроекта «Безопасные качественные дороги».