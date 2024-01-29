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Наши земляки погибли на спецоперации

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Скорбное известие из зоны специальной военной операции – там погибли сахалинцы.

Это гвардии старший сержант Илья Крыжановский из Южно-Сахалинска, гвардии рядовой Евгений Шейко, рядовой Максим Потапов из Холмска, гвардии рядовой Андрей Лавров из Холмского района, гвардии ефрейтор Анатолий Андрейченко из Александровска-Сахалинского, сообщили в правительстве области.

– Выражаю искренние соболезнования родным и близким. Семьям бойцов будет оказана необходимая помощь, – снаписал губернатор Валерий Лимаренко.

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