Вторник, 23 апреля, 2024
ДомойЛента событий
Лента событий

Пятеро сахалинцев погибли на спецоперации

Скорбное известие из зоны проведения специальной военной операции – там погибли наши земляки.

Как сообщили в правительстве области это гвардии рядовой Денис Вагапов из Холмского района, гвардии матрос Виталий Чебаков из Долинска, гвардии лейтенант Никита Зверев из Березняков, старший сержант Дмитрий Крикунов из Корсакова и гвардии рядовой Виктор Гаврилов из Охи.

– В памяти земляков они навсегда останутся героями! Выражаю искренние соболезнования родным и близким, – написал губернатор Валерий Лимаренко. – Семьям будет оказана необходимая помощь.

Предыдущая статья
Приливы и отливы в заливах Терпения, Анива, Набильском и в Александровске-Сахалинском на 24 апреля
Следующая статья
Чтобы не было потопа. Сергей Надсадин держит на личном контроле проведение противопаводковых мероприятий
ПОХОЖИЕ ЗАПИСИ
баннер2

СВЕЖИЕ МАТЕРИАЛЫ

Сетевое издание SOVSAKH.RU (16+) зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ серия Эл № ФС77-83203 от 12 мая 2022 г. Учредитель – ООО «Редакция газеты «Советский Сахалин». Главный редактор – Вышковская Татьяна Анатольевна.

© Советский Сахалин, 1995-2023 гг. Все права защищены. При перепечатке материалов ссылка на источник обязательна.

Газета «Советский Сахалин» в PDF

КОНТАКТЫ

Адрес эл. почты: sovsakh100@mail.ru.
Адрес редакции: г. Южно-Сахалинск,
ул. Комсомольская, 154.
Телефон +7 (4242) 43-20-15.

МЫ В СОЦСЕТЯХ