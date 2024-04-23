Пятеро сахалинцев погибли на спецоперации

Скорбное известие из зоны проведения специальной военной операции – там погибли наши земляки.

Как сообщили в правительстве области это гвардии рядовой Денис Вагапов из Холмского района, гвардии матрос Виталий Чебаков из Долинска, гвардии лейтенант Никита Зверев из Березняков, старший сержант Дмитрий Крикунов из Корсакова и гвардии рядовой Виктор Гаврилов из Охи.