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В селе Троицком Анивского района, оставшемся без газа, полностью запущен частный сектор

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Фото: letsgophotos.ru

После устранения причин ЧП голубое топливо постепенно заполняет систему, сообщил губернатор Валерий Лимаренко, возглавивший штаб по ликвидации аварии.

Сейчас в селе идёт поэтапный запуск газа в многоквартирные дома. Он уже подан в 10 из 27 многоквартирных домов по улицам Невельской. Среди них строения №№ 3В, 5, 5Б, 7, 7А, 7Б. 9, 9А, 11, 11А. Работы продолжаются, газовики обходят жильцов.

Авария на сетях произошла вечером 29 января в ходе работ по ликвидации снежных завалов после циклона.

Антон Смоляков.

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