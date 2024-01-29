Циклон ударил по селу Троицкому в Анивском районе с той стороны, откуда не ждали

Когда шла расчистка снежных завалов, вечером 29 января техника повредила один важный элемент газовой инфраструктуры – крановый узел. Подачу голубого топлива пришлось срочно прекратить, без него остались 428 домов (в них зарегистрировано 5243 человека в том числе 1048 детей), и три котельных.

Ситуацию взял на личный контроль губернатор Валерий Лимаренко, позднее он лично приехал к месту ЧП и возглавил штаб по его ликвидации.

Всем, кто попал под отключение, в помещении местной пожарной части стали раздавать газовые баллоны и электрические обогреватели. Заявки принимались так же через службу 112.

Организацией ремонтных работ занялись министр энергетики области Виктор Гармидер и руководитель регионального агентства по делам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Анна Михеева. Восстановление повреждённого участка заняло примерно 6 часов.

Для ликвидаторов аварии развернули мобильный пункт обогрева с горячим питанием. Работники местных органов власти вместе со специалистами-газовиками стали обходить жильцов чтобы напомнить – работы завершаются, нужно закрыть все газовые краны в квартирах. Газ вновь пустили в трубы в четвёртом часу ночи.

Теперь предстоит разобраться, несоблюдение каких правил привело к ЧП.

Антон Смоляков.