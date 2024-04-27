Шестеро сахалинцев погибли на СВО

Скорбное известие из зоны проведения специальной военной операции – исполняя долг перед Родиной, погибли наши парни – островитяне.
Как сообщили в правительстве области, это гвардии старший сержант Сергей Семенов из Тымовского, гвардии рядовой Эдуард Киселев из Долинского, гвардии рядовой Олег Локтионов из Корсакова, гвардии рядовой Андрей Минниханов из Поронайского района, гвардии рядовой Сергей Бережной и гвардии ефрейтор Александр Прибытко из Охи.
– Память о земляках навсегда останется в сердцах сахалинцев и курильчан, – написал губернатор Валерий Лимаренко. – Выражаю искренние соболезнования родным и близким. Семьям героев будет оказана необходимая помощь.