Шестеро сахалинцев погибли на СВО

Скорбное известие из зоны проведения специальной военной операции – исполняя долг перед Родиной, погибли наши парни – островитяне.

Как сообщили в правительстве области, это гвардии старший сержант Сергей Семенов из Тымовского, гвардии рядовой Эдуард Киселев из Долинского, гвардии рядовой Олег Локтионов из Корсакова, гвардии рядовой Андрей Минниханов из Поронайского района, гвардии рядовой Сергей Бережной и гвардии ефрейтор Александр Прибытко из Охи.